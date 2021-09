I AVHØRSROMMET: Monica Mæland under intervju med VG på avhørsrom Tellevika på Bjørnafjorden politistasjon om påstandene

Mæland om NNPF: − Gir inntrykk av at det ikke har vært klar rolleforståelse

BJØRNAFJORDEN LENSMANNSKONTOR (VG) Justisministeren sier hun forstår at folk har slitt med å skille mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening.

– Det er fremkommet både påstander og historier om koblinger mellom politiet og NNPF som vi må finne ut av. Det skal ikke hefte noen tvil om at politiet vårt er uhildet, sier justisminister Monica Mæland (H) til VG.

Mæland uttaler seg nå om bråket og påstandene om samrøret mellom egen etat og den private ruspolitiske interesseorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening.

En rekke historier og påstander om uklare roller mellom politiet og foreningen har ført til at justisdepartementet skal sette ned et utvalg for å granske politiets bindinger til foreningen.

– Har du forståelse for at flere har slitt med å skille mellom politiet og NNPF?

– Ja. Basert på det som har kommet frem, kan jeg forstå det. Nå er jeg opptatt av at vi skal få en gjennomgang av det: I hvilken grad, i hvilket omfang, hvordan det har foregått og hvordan det skal være, sier Mæland.

Hun uttaler seg om saken fra Bjørnafjorden lensmannskontor, i forbindelse med åpning av kontoret. Intervjuet gjennomføres på det trange avhørsrommet «Tellevika».

– Vil ikke spekulere

Avisen Nordlys omtalte nylig hvordan Tromsø kommune utbetalte nesten en kvart million kroner til foreningen for kursvirksomhet, i tro om at det det var kurs i regi av politiet.

– Det inntrykket fikk vi fra politiet. Vi trodde det var narkotikapolitiet. De heter jo det, uttalte en kommuneansatt til avisen.

– Har denne saken svekket tilliten til politiet?

– Vi har sett at tilliten til politiet har økt de siste årene. Så jeg kan ikke spekulere i om denne saken vil forandre det, men folk skal ha tillit til at vårt politi er uavhengige, kompetente og jobber uten å blande roller, sier Mæland.

I AVHØRSROMMET: Mæland tester ut avhørsfasiliteter på det nye lensmannskontoret i Bjørnafjorden. Hennes politiske rådgiver Kristoffer Hanssen følger med med argusøyne til venstre.

Justisministeren kommenterer de mange sakene som har omhandlet samrøre mellom NNPF og politiet slik:

– Jeg synes ikke det er bra med oppslag som slår tvil ved politiets uhildethet. Vi er avhengige av tillit til politiet. Derfor har jeg vært så glad for å se hvordan tilliten og tryggheten i befolkningen øker.

– Jeg mener det er viktig å få en gjennomgang – en grundig gjennomgang av hvordan dette er, og sørge for at ingen er i tvil om hva som er reglene, og hva som er lov og ikke, sier hun.

Mæland opplyser til VG at hun ikke kan huske å ha hatt noen møter med NNPF i løpet av sitt halvannet år som justisminister.

– Avhengig av klar rolleforståelse

– Du sier det ikke er bra med oppslagene. Er oppslagene problemet, eller det som har kommet fram i dem?

– Det er jo åpenbart innholdet i sakene, men jeg kan ikke ta stilling til enkeltsaker. Totaliteten gir et inntrykk av at det ikke har vært klar rolleforståelse. Det er vi veldig avhengige av at norsk politi har. Det opplever jeg at politiet er enige i, derfor var det POD som initierte denne gjennomgangen.

Mæland går langt i avvise at å undersøke politiets ransakelsespraksis vil bli en del av mandatet til utvalget.

Dette er blant annet foreslått av Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas, som frykter at NNPF kan ha påvirket denne praksisen.

– Nå gjennomgår riksadvokaten ransakelsespraksis, det er i og for seg noe helt annet. Vi har ikke landet mandatet, kommer tilbake med det når det er klart.

Vil ha svar

I tillegg til at politiet har overført millionbeløp over flere år til den private foreningen, har foreningens medlemmer blitt kritisert for å opptre på vegne av foreningen i politiuniform.

Mæland sier at uniformen kun skal brukes tilknyttet oppdrag i regi av politiet.

– Politiet har jo regler knyttet til at uniformen er knyttet til sitt arbeid som politi. Når man arbeider som politi, utøver man makt og myndighet på vegne av sivile samfunn. Så uniform må være knyttet til politioppdrag.

– Kan man bruke den når man holder foredrag for foreningen?

– Jeg vet ikke hvordan det har vært praktisert tidligere. Jeg kommer ikke til å gå i enkeltproblemstillinger eller enkeltsituasjoner. Det er hele poenget med gjennomgangen, sier Mæland og fortsetter:

– Har uniformsbruken vært korrekt? Det håper jeg dette utvalget skal kunne se på. Har økonomien vært korrekt? Har kjøp og oppdrag knyttet til kurs og konferanser vært korrekt? Det må vi få svar på. Jeg har ikke tenkt til å svare på hvordan og hva nå, men la et kompetent utvalg som vi kan ha tillit til og som har legitimitet gjøre denne jobben så raskt de kan, sier hun.

NNPF: - Unyansert

VG har forelagt Mæland uttalelser til nestleder i NNPF, Geir Evanger. Han ønsker ikke å stille til intervju, men skriver følgende i en uttalelse til VG på epost:

«NNPF opplever at mediebildet som er skapt over tid er unyansert og til dels ensidig så vi ser fram til en nøytral gjennomgang av en uavhengig gruppe.»