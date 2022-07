KATASTROFETALL: Under valget i fjor gjorde Senterpartiet studiestedet på Nesna til en av sine viktigste saker, men kvalifiserte studenter er ikke så interessert i å studere der.

Vedum gjenreiste lærerstudium på Nesna – over halvparten av plassene står tomme

Senterpartiet sikret 60 millioner kroner for å gjenreise studiestedet på Nesna. Til høsten fylles kun 12 av de 30 plassene for å bli lærer for de yngste barna.

Senterpartiet og leder Trygve Slagsvold Vedum gjenopprettet studiestedet på Nesna da de kom i regjering – i strid med universitets eget vedtak om å legge det ned.

Men studieplassene de kjempet så hardt for, fylles ikke opp.

Av de totalt 70 lærerstudieplassene på Nesna har til sammen kun 42 kvalifiserte søkere fått tilbud om plass, viser tall fra årets opptak.

Nestleder i Høyre og tidligere høyere utdanningsminister Henrik Asheim mener tallene viser at Nesna-prosjektet kun er symbolpolitikk fra regjeringen.

– Selv om de nye partiene i regjeringen vedtar et studiested, så endrer ikke det at studentene ikke søker seg dit, sier Asheim til VG og legger til:

– Det er studentene selv som må bestemme hvor de skal studere, det kan ikke politikere bestemme.

SYMBOLSK: Nestleder i Høyre, Henrik Asheim, mener opptakstallene på Nesna viser at regjeringspolitikk er feilslått.

Katastrofetall

Dårligst står det til ved utdanningen for grunnskolelærer 1. til 7. trinn. Der fylles kun 12 av de 30 studieplassene.

Totalt hadde studiet 134 søkere, men kun 25 av dem hadde studiet som sitt førstevalg. Av disse var kun 10 kvalifisert.

Erfaring tilsier at 60 til 70 prosent av antallet som får tilbud om studieplass møter ved start.

For Nesna betyr det 7 til 8 studenter på trinn 1.-7.-utdanningen og rundt 20 studenter på trinn 5.-10.-utdanningen. Dette er langt under landssnittet, skriver avisen Khrono.

For grunnskolelærer 5. til 10. trinn på Nesna er tallene bedre. 31 elever har fått tilbud om plass ved de 40 studieplassene.

Asheim mener at heller ikke det er noe å juble for.

– Det vanlige er jo at institusjonene overbooker fordi man vet at flere ikke møter opp, så de sliter på 5. til 10. også, sier han.

Asheim understreker at også han er skuffet over resultatet, selv om han er uenig i reetableringen av Nesna, særlig når regjeringen har brukt 60 millioner på prosjektet.

– Når politikere går inn med symbolpolitikk, ekstra penger og pålegger institusjonen å opprettholde lærestedet, så får du mye penger brukt på et studie med få studenter, sier han.

DISTRIKTSOPPRØR: Nesna har blitt kalt «distriktsopprørets episenter».

Senterpartiet: – En god start

– Senterpartiet mener Nesna er et symbol på at vi skal ha folkevalgt styring over studiesteder i langt større grad enn Høyre var villige til å sikre, sier Senterpartiets utdanningspolitiske talsperson Marit Knutsdatter Strand til VG.

Hun mener, i likhet med høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), at tallene peker i riktig retning.

– Vi mener at dette er en god start, sier hun.

Strand påpeker at Nesna er et langsiktig prosjekt for regjeringen.

– Vi vet at hvor studier er, har mye å si for omlandet både når det gjelder om folk tar høyere utdanning og om de blir værende der etterpå. Helgeland og Nord-Norge trenger flere lærere og lærerstudenter, det er regjeringen villig til å både bruke tid og ressurser på, sier Strand.

FORNØYD: Marit Knutsdatter Strand (Sp) mener, i likhet med høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), at opptaket er en god start for Nesna.

– Var det verdt å bruke flere millioner kroner på et studie med så mange tomme plasser?

– Det spørsmålet kan stilles om mange studiesteder og studietilbud. Nesna er viktig for å vise at studiesteder og studietilbud betyr noe, lokalisering betyr noe, sier Strand.

– Men hva betyr det når kvalifiserte søkere ikke vil studere der?

– Vi må jo se et litt større bilde. Det mangler kvalifiserte søkere flere plasser og vi må vurdere om endringene i hva som kvalifiserer gir ønsket resultat, sier Strand og referer til de nye opptakskravene til lærerutdanningen.

– Er dette kun symbolpolitikk, slik Asheim hevder?

– Ja, det er et symbol, men det er ikke symbolpolitikk i negativ forstand. Det er et symbol på at regjeringen setter handling bak ordene sine.

Nord Universitet: – Ikke fornøyd

Det var i 2019 at Nord universitet vedtok å legge ned campus Nesna. Begrunnelsen da var økonomi og et ønske om å samle fagmiljøene.

Prorektor for utdanning, Levi Gårseth-Nesbakk, ved Nord Universitet ser Nesna-tallene i sammenheng med trenden i hele landet til lærerutdanninger.

– Nord er ikke fornøyd med andelen kvalifiserte søkere i søkertallene til lærerutdanninger. Det gjelder også søkingen til Nesna, særlig 1–7 trinn, der tallet er lavere enn vi hadde ønsket oss, skriver Gårseth-Nesbakk i en e-post til VG.

Han spekulerer i om søkerne ikke har fått med seg de nye kravene til lærerutdanning.

OPTIMISME: Prorektor for utdanning, Levi Gårseth-Nesbakk, ved Nord Universitet sier det er stor optimisme om høyere utdanning på Nesna og Helgeland for tiden.

Gårseth-Nesbakk sier at den økonomiske situasjonen er bedre i dag, enn da beslutningen om nedlegge ble tatt.

– Vi har også fått økt bevilgning som gir oss bedre rammer, sier Gårseth-Nesbakk og legger til:

– Vi har et lengre tidsperspektiv når det gjelder satsingen på Nesna. Det vil være fordelaktig å kunne supplere med andre utdanningstilbud der også. Det jobbes med dette, sier han.