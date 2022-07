Væpnet aksjon i Sandnes

Det pågår en væpnet aksjon i Sandnes etter at politiet fikk melding om at en person skal være knivstukket i et privathus.

Politiet og ambulanse rykket ut med flere ressurser klokken 14.15 i en væpnet aksjon.

– En person rapporteres knivstukket i et privathus, skriver politiet.

Politiet skriver at de foreløpig kun gir oppdatering på Twitter.

Innsatsleder på stedet, sier til Sandnesposten at det dreier seg om en alvorlig voldshendelse.

