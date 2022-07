Person til sykehus etter «alvorlig hendelse» i Sandnes

Væpnet politi rykket søndag ut til Hana i Sandnes, etter melding om knivstikking i et privathus. Ingen er så langt pågrepet.

En mann i 30-årene er fraktet til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader, opplyser politiet i en pressemelding i 16-tiden.

Søndag kveld er fremdeles ingen pågrepet.

– Politiet har foretatt rundspørring i området på Hana, men har foreløpig ikke pågrepet noen, sier politiadvokat Christine Kleppa, og legger til,

– Vi har avhørt flere vitner, men ingen vitner til selve hendelsen.

Kleppa opplyser at det er uklart når fornærmede kan la seg avhøre, men at det sannsynligvis ikke vil skje søndag.

Operasjonsleder Jøran Solheim opplyste tidligere at opplysninger tyder på at det dreier seg om en alvorlig hendelse i et internt miljø.

– Politiet er i gang med taktisk/tekniske/etterretning med mål om å pågripe gjerningsperson, opplyste Solheim i en pressemelding.

Politiet ber folk som kan ha opplysninger i saken om å ta kontakt.