Én person er mistenkt etter knivstikking i Sandnes

Én person er mistenkt for grov kroppsskade eller medvirkning til dette etter at en mann i 30-årene ble knivstukket i Sandnes søndag. Politiet tror det dreier seg om et internt oppgjør.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Ingen er pågrepet og siktet på nåværende tidspunkt, men vi utelukker ikke at flere personer kan bli mistenkt, og utelukker heller ikke at det kan komme siktelser, sier etterforskningsleder Hans-Christian Hetland.

Det skriver Politiet i en pressemelding.

Væpnet politi rykket søndag ut til Hana i Sandnes, etter melding om knivstikking i et privathus.

En mann i 30-årene ble fraktet til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader, opplyste politiet i en pressemelding i 16-tiden søndag.

Politiet fikk melding om hendelsen 14.15 søndag.

– Vi holder på med etterforskning, men bakgrunnen for knivstikkingen er ukjent, sier Hetland til VG mandag formiddag.

Han opplyser at det er ukjent om fornærmede ble knivstukket i eget hjem.

Ikke avhørt

Den fornærmede mannen i 30-årene er foreløpig ikke avhørt.

– Dette vil vi gjennomføre så snart helsetilstanden hans tillater det, sa politiadvokat Cathrine Monsen tidligere mandag.

- Vi har avhørt flere vitner, men ingen vitner til selve hendelsen. Vi fortsetter med flere vitneavhør i dag, sier Hetland.

Han sier til VG at politiet per nå primært forsøker å belyse saken via avhør.

Politiet har vært på åstedet og foretatt rundspørring i området på Hana.

Internt miljø

Politiet fortsetter med taktisk og teknisk etterforskning, samt etterretning, med mål om å pågripe gjerningsperson/gjerningspersoner.

Opplysninger i saken tyder på at dette er en alvorlig hendelse internt i et miljø, opplyser politiet.

- Jeg ønsker ikke å si noe om dette miljøet, annet enn at det er et kriminelt miljø, sier etterforskningslederen.

Hetland understreker at det fremdeles er tidlig i etterforskningen, og at de foreløpig jobber ut ifra at det er én som er mistenkt.

Politiet ber folk som kan ha opplysninger i saken om å ta kontakt.