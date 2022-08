UT PÅ TUR: Lørdag ettermiddag dukket en bjørn opp på turstien mot Stavåsdammen i Elverum.

Venninnene møtte bjørn på turstien: − Jeg sluttet å puste og ble helt stiv

Astrid (28) og Aina (57) var på tur i skogen da bjørnen plutselig sto foran dem. – Jeg tenkte: Hva gjør du her?

– Ikke tale om jeg skal spille død! Jeg begynte å løpe!

Midt i alvoret begynner Aina Skogvang (57) å le da hun forteller om overraskelsen hun og Astrid Jørgensen Hjermstad (28) fikk seg på lørdag.

Venninnene var på vei til Stavåsdammen i Elverum da en bjørn plutselig dukket opp midt på turstien.

Astrid grep tak i Ainas arm da hun plutselig fikk øye på den omtrent 20 meter foran dem. Aina forteller:

– Jeg sluttet å puste og ble helt stiv. Pulsen gikk i 200. Hvordan skal man oppføre seg når man møter en bjørn liksom?

– Jeg skvatt av at hun skvatt, sier Astrid og ler.

– Man blir jo skjelven og litt stresset, men jeg var veldig nysgjerrig, forteller Astrid.

– Ingen bjørnunge

Venninnene hadde vært på vakt i tilfelle de skulle møte huggorm – eller til og med en elg. En bjørn hadde de derimot ikke sett for seg.

– Jeg vet jo at det finnes i Norge, men det er ikke akkurat her jeg forventer å se det, sier Astrid.

– Jeg tenkte: Hva gjør du her?

Bjørnen kom gående sakte mot dem før den forsvant ut fra stien og lenger inn i skogen. Med matpakke i sekken var venninnene på vei til Stavåsdammen. Så langt kom de ikke:

– Vi skulle kose oss og slappe av, men da snudde vi tvert. Middagen tok vi heller da vi kom ned igjen, forteller Aina.

– Turen nedover gikk fortere enn oppover, for å si det sånn, sier Astrid lattermildt.

Aina og Astrid anslår at bjørnen ikke kan ha vært mer enn fem år gammel.

– Det var ingen bjørnunge i hvert fall!

MØTTE BJØRN: Astrid Jørgensen Hjermstad (28) og Aina Skogvang (57) fikk seg en overraskelse da de var på tur i skogen lørdag ettermiddag.

200 meter unna bebyggelse

De hadde ikke kommet lenger enn drøye 200 meter fra bebyggelse da bjørnen dukket opp på stien. Ingen av dem har sett bjørn i området før.

– I ettertid er det en fin opplevelse, men der og da trodde jeg ikke jeg skulle komme ut fra den skogen igjen, forteller Aina.

Astrid rakk å knipse et bilde før bjørnen forsvant til skogs.

– Jeg var mest opptatt av å få et klart bilde, siden jeg visste at ingen kom til å tro meg hvis ikke. Det var en opplevelse uten like, forteller hun.

Sjeldent har Astrid fått mer respons på Facebook og Snapchat:

– Alle skrev til meg: Seriøst, kødder du!

Astrid bor ikke så langt unna, og har gått ruten flere ganger før.

– Jeg har gått her alene hele tiden, men jeg er nok litt mer obs nå. Jeg tror ikke jeg skal gå her igjen denne uken, akkurat, sier hun.

Selv jobber hun på sykehus.

– Det var flaks at jeg ikke fikk hjertestans, for da hadde jeg havnet på min egen avdeling!