PÅGREPET: Før politiet pågrep Zaniar Matapour (42), var det sivile som uskadeliggjorde ham. Enkelte av disse har søkt om bistandsadvokat, men ikke fått det, forteller advokat Christian Lundin.

33 personer har fått avslag på søknad om bistandsadvokat

33 personer har fått avslag på søknad om bistandsadvokat etter masseskytingen i Oslo 25. juni. Konsekvensen kan være at flere som ble skadet av Zaniar Matapour ikke får erstatning.

– Flere av de som fikk avslag er veldig sinte. De forteller om mareritt, de får ikke sove mer enn to-tre timer om natten og er redde, sier advokat Christian Lundin til VG.

Han bistår over 60 personer som var til stede og ble skadet fysisk eller psykisk av skytingen mot utestedene Per på hjørnet og London i Oslo under Pride-feiringen 25. juni, og har sendt inn begjæringen om at de skadde får oppnevnt bistandsadvokat for å ivareta deres interesser

Lundin har mottatt avslag for 33 av dem og har begynt å klage.

Flere av personene Lundin har søkt bistandsadvokat for var med på å legge dobbeltdrapsmannen Zaniar Matapour (42) i bakken og ta fra ham pistolen, forteller Lundin.



Truffet på dansegulvet

Én av mennene som opprinnelig fikk avslag ønsker å dele sin historie med VG.

Da Matapour skjøt inn vinduet traff deler av kulen ham i kinnet mens han sto på dansegulvet. Han ble også truffet i underarmen. Prosjektilene ble fjernet på Ullevål sykehus under full narkose, ifølge klagen Lundin har skrevet for mannen.

Han har vært sykemeldt i tre uker, han kan fortsatt ikke åpne munnen skikkelig og det gikk infeksjonen i operasjonssåret i armen.

Mannen har søvnvansker etter hendelsen og det er grunn til å tro at han vil få betydelige psykiske skader, opplyser Lundin.

Han fikk avslag på søknad om bistandsadvokat av Oslo tingrett. Denne er varslet omgjort torsdag, etter at tingretten fikk informasjon om at skadene kom fra skudd.

«Politiet har sendt over journal fra sykehuset som kan tyde på at han ble truffet av skudd. Av begjæringen fremgår ikke dette. Er det tilfelle vil retten på anmodning omgjøre avslaget», står det av en e-post fra tingrettsdommer og avdelingsleder Anne Margrethe Lunde.

Avslo uten mer dokumentasjon

Lundin kritiserer både tingrettens saksbehandling og måten loven er anvendt.

– Avslagene på begjæring av bistandsadvokat begynte å komme fra Oslo tingrett bare få dager etter hendelsen, selv om det ble varslet at det ville ta noe tid for å innhente dokumentasjon fra helsevesenet på skadene de hadde fått.

– Mange vil anke avslagene da de opplever avslagene som svært urimelig, sier Lundin som legger til at praksisen er for streng.

– Har behov for hjelp

Bistandsadvokater ivaretar fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforskning og under rettssaker. Hjelpen dekkes av det offentlige. De kan blant annet fremme erstatningskrav på vegne av klientene i straffesaken.

– Dette handler om å få på plass en skikkelig oppfølging av fornærmedes interesser etter skytingen. En bistandsadvokat skal ivareta deres interesser, og de fleste kjenner ikke hvordan de går fram når krav skal fremmes, hvilke krav som skal fremmes, og når kravene skal fremmes. Stortinget har bestemt at kravene skal tas med i saken mot gjerningsmannen, men hvordan skal ofrene klare det uten bistand, sier Lundin.

Lundin var bistandsadvokat for 70 ofre etter 22. juli.

– Det er åpenbart at tingretten har lagt seg på en svært restriktiv linje denne gangen og det virker ikke som at tingretten ved vurderingene av begjæringene har tatt innover seg alvoret i saken, sier Lundin.

Tingretten avviser kritikk

– Tingretten vil alltid bestrebe seg på å følge intensjonene i loven og rettspraksis, og vil derfor hverken velge en restriktiv eller «liberal» linje. Et viktig hensyn er likhet for loven, det vil si at like saker skal behandles likt, skriver kommunikasjonssjef Irene Ramm i en e-post til VG på vegne av Oslo tingrett.

Hun skriver videre at saken ikke er direkte sammenlignbar med 22. juli på noen områder, og at den per i dag er mer uoversiktlig enn terrorangrepet for 11 år siden.

– Bistandsadvokatens rolle er som kjent å ivareta fornærmedes prosessuelle rettigheter og plikter i saken. Fra 1. juli i år har vi fått en ny bestemmelse i straffeprosessloven, der det er anledning til å oppnevne bistandsadvokater med begrenset oppdrag, for eksempel å fremme erstatningskrav. Om det er behov for dette i denne saken, vil tingretten vurdere i dialog med politiet og koordinerende bistandsadvokat, skriver Ramm.

Noen få avslag er allerede omgjort.

– Skulle oppdatert informasjon fra politiet tilsi det, vil selvfølgelig tingretten vurdere omgjøring av andre avslag, skriver Ramm.

Fra 21 til over 60 personer

Lundin forteller at politiet tok kontakt med ham allerede morgenen etter skytingen for å påta seg arbeidet som bistandsadvokat for fornærmede i saken.

– Først ble jeg kontaktet med anmodning om å bistå de 21 som man den gang antok var skadet. Men det viste seg at det var mange flere. Jeg bistår i dag over 60 personer som er skadd fysisk og psykisk, sier Lundin.

Lundin er klar på at de mange avslagene som ikke er omgjort nå havner i Lagmannsretten.

– Det er mottatt i overkant av 30 avslag, og det er allerede sendt inn noen anker. Det ligger an til at samtlige avslag vil bli anket, og tingretten har foreløpig kun omgjort to av avslagene. Det kan ikke ha vært lovgivers intensjon at det skal føres en så streng praksis som tingretten her har lagt opp til.

