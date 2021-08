DET REGNER I BERGEN: Mer ekstrem-nedbør er blant advarslene i den ferske rapporten fra FNs klimapanel. MDG-erne Lan Marie Berg og Arild Hermstad vil ha høyre tempo i olje-omstillingen. Foto: Helge Skodvin

MDG: Norge må erstatte oljejobbene innen 15 år

BERGEN (VG) Høyre og Ap forsinker omstillingen fra oljejobber til grønne jobber, hevder MDGs toppkandidater, Lan Marie Berg i Oslo og Arild Hermstad i Hordaland. De frykter for fremtidens jobbmuligheter i oljeavhengige samfunn på Vestlandet.

Av Alf Bjarne Johnsen og Helge Skodvin (foto)

– Vi er budbringere av dårlige nyheter. Oljeavhengigheten må ned, derfor må omstillingen starte raskt, sier MDG-nestleder Arild Hermstad til VG.

Etter at FNs oppdaterte klimarapport ble publisert mandag, har MDG fløyet høyt på økt tilslutning av medlemmer og velgere.

Partiet rapporterer om mer enn 2000 nye medlemmer. Det ble feiret med kakefest i Bergen sentrum fredag ettermiddag.

Ifølge VGs partibarometer denne uken ligger Miljøpartiet de grønne an til 5,1 prosent av stemmene. Det kan sikre stortingsplass til både Lan Marie Berg, Arild Hermstad og ytterligere syv grønne stortingsrepresentanter etter høstens valg.

Utkonkurrert

– Ledere verden over har mottatt budskapet fra FNs klimapanel med største alvor. Hvis vi ikke setter fart i omstillingene, risikerer vi å bli utkonkurrert av Storbritannia og Kina i å finne de beste grønne løsningene, sier Hermstad.

MDG mener at omstillingen må starte der oljeavhengigheten er størst. Han nevner flere lokalsamfunn i Hordaland i fare, som Mongstad, Øygarden, Bømlo og Stord som eksempler.

MDG-toppene tror at de aller fleste oljejobbene i Norge vil være borte om bare 15 år:

– Vi har satt som mål å kutte utslipp med 80 prosent innen 2030, og 95 prosent eller i praksis alle utslipp innen 2035. Da må vi ha omstilt oss ut av olje. Derfor må vi raskt få opp en plan som sikre folk nye jobber.

Utrygge oljejobber

MDG-toppene beskylder de største partiene på Stortinget for ikke å bry seg om omstillingen i lokalsamfunnene på Vestlandet:

– Høyre og Ap forsinker overgangen til fornybarsamfunnet gjennom oljeskattesystemet med leterefusjon, og oljeforliket fra Stortinget i fjor. Når Erna Solberg sier at oljejobbene er trygge, så tror folk på det. Men mens regjeringen somler, er det stor risiko for at andre land suser forbi oss, sier MDG-nestlederen.

– Så smarte oljearbeidere bør søke seg bort raskt?

– Dette skjer ikke over natten. Men når det først kommer en oljesmell, kan den komme raskt. Det sier jo regjeringen også: Hvis oljeprisen synker til 50 dollar fater, så er 50 000 oljejobber i fare, sier Lan Marie Berg.

– Vi ønsker ikke overlate ansvaret for den grønne omstillingen til den enkelte. Det er ikke slik vi løser samfunnsproblemer, svarer Hermstad.

– Hvilke jobber skal erstatte jobbene i oljesektoren?

– Havvind kan gi 50 000 nye arbeidsplasser, sier de.

– Det må komme skattefordeler og omstillingsprogrammer fra staten. Så eier vi Equinor. De kan omstilles betydelig raskere til å ta en stor rolle i fornybar. Det vil komme nye krav til materialgjenvinning, og det vil være muligheter innen grønn transport og maritim sektor. Strenge klimakrav i offentlige innkjøpsordninger vil også gi muligheter for nye virksomheter, legger Berg til.

Høyre: Kunnskapsløst

– Det er kunnskapsløst av MDG å hevde at det ikke foregår omstilling på Vestlandet sier Ove Trellevik, stortingsrepresentant fra Høyre i Hordaland, til VG.

– Omstillingen er godt i gang. Det skjer utrolig mye innovasjon og nyskapning i regionen. Vi har startet elektrifisering av en masse fartøyer, det satses på hydrogen og innovasjonstakten er høy innenfor fiskeoppdrett. Dette utvikles i tett samarbeid mellom forskning, næringsliv og politikk. Og jeg inviterer gjerne MDG med på bedriftsbesøk, sier Trellevik.

Han advarer sterkt mot en sluttdato for olje:

– Å sette en sluttdato er helt horribelt. Vi må fortsette med leting og utvinning så lenge verden har behov for olje, ikke bare som energi, men også for å produsere mobiltelefoner, plast og sko. Norge er det landet som produserer olje og gass med de laveste klimautslippene. Stopper vi, vil andre land overta. Men vi må få ned etterspørselen for å nå klimamålet, sier han.

ENIG I SAK: Mariel Engenes (til venstre) og Thea Yttervik er enig med Lan Marie Berg og Monica Sandtorv fra MDG i at oljeleting må stoppe, men stemmer heller på andre rødgrønne partier. Foto: Helge Skodvin

Velger-quiz

På Torgallmenningen i Bergen har MDG-profilene Berg og Hermstad med seg en quiz for velgerne: De skal gjette hvordan Norge ligger an med utslippskutt (fasit: kutter mindre enn Danmark og Storbritannia), og så velge mellom fortsatt leting etter olje, eller stopp i leting etter olje.

Studentene Mariel Engenes (21) og Thea Yttervik (21) svarer «riktig» etter MDGs fasit.

– Jeg fikk en klump i magen av FNs klimarapport, sier Mariel, som har stor sympati for MDGs aksjonisme i klimakampen.

– Skal du stemme på dem?

– Jeg har allerede stemt på Ap. Det viktigste for meg er at det blir en rødgrønn regjering, sier Mariel, som er sykepleierstudent.

– Jeg kommer nok til å stemme SV, sier Thea, som studerer pedagogikk i Bergen.