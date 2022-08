Filmet svanemishandling: − Ganske i sjokk

To menn er filmet mens de mishandler to svaner i Stavanger sentrum. Politiet etterforsker dyremishandling etter hendelsen.

I videoen ser man en mann sparke en svane to ganger, før han løfter fuglen opp etter halsen og drar svanen etter seg.

Den andre mannen drar en annen svane etter halsen, mens han går langs Breiavatnet i Stavanger sentrum.

Svanene flakser med vingene mens de blir utsatt for mishandlingen.

Hendelsene skjer nær Kongsgård videregående skole, som er kjent som et travelt område med både buss- og taxiholdeplasser i umiddelbar nærhet.

Videoen har fått stor spredning på sosialen medier torsdag ettermiddag.

– Ganske i sjokk

VG har snakket med vedkommende som filmet hendelsen. Hun var på vei hjem da hun så to menn som sparket svanene.

– Jeg var ganske i sjokk og visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. De drev og løp etter svanene, og så begynte de å sparke, ta i svanene og rive i dem.

Hun bestemte seg for å filme det som skjedde så hun kunne anmelde det.

Etter hvert bestemte hun seg for å si fra.

– Jeg sa at det ikke var greit, og så bare løp de.

Etterforsker dyremishandling

Dagen etter har Sørvest politidistrikt opplyst at de etterforsker hendelsen som dyremishandling.

Politidistriktet ber nå om tips fra publikum i saken.

– Politiet har video som viser hendelsen, men foreløpig har vi ikke identifisert de to mennene, sier jourhavende jurist Per Terje Brundtland.

Videoen deles hyppig i sosiale medier, hvor det opplyses om at svanene skal være drept. Politiet kjenner ikke til dette.

– Politiet kjenner ikke til tilstanden til svanene, men vi har ikke fått inn melding om at det er funnet døde svaner i dette området siden dette skjedde, sier Brundtland.

– Rent sadistisk

Talsperson for dyrevernsorganisasjonen Noah, Siri Martinsen, så videoen tidligere i morges. Organisasjonen har anmeldt forholdet.

– Det er et veldig tydelig eksempel på lovbrudd og mishandling av dyr rett og slett, sier Martinsen til VG.

Hun åpner for at handlingen kan ha vært av rent sadistisk art.

– Intoleranse overfor svaners naturlige atferd kan utløse dyremishandling. Det kan også være rent sadistisk og ut av det blå. Man ser de drar svanene etter halsen og sparker etter dem. Man ser at situasjonen er veldig drøy, sier hun om videoen.

HVERT ÅR: Noah-anmelder forhold som gjelder vold mot svaner hvert eneste år.

Ifølge Martinsen er måker den fugletypen som er mest utsatt for mishandling, men Noah anmelder vold mot svaner hvert eneste r.

– Det ville dyret som er mest utsatt for mishandling er ulike måkearter, men svaner er et dyr vi har en del saker om. Det virker å handle litt om at de forsvarer ungene sine, og at noen kanskje da blir provosert av at de gjør det, sier Martinsen.

Pressetalspersonen mener saken er enda grovere dersom det viser seg at svanene er drept.

– Dersom svanene er døde så mener vi det er grov dyremishandling etter dyrevelferdsloven. Da blir straffen høyere. Det er grovt nok uansett hvordan det gikk med svanene, men etter vår mening er det strafferettslig grovt hvis dyrene ikke kom uskadet fra det men døde, avslutter Martinsen.