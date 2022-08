SKREMTE SVØMMER: Freya er tilbake i Oslo-området.

Svømte fra hvalrossen: − Den gapte, slik at jeg så tennene

Anne Bull Haaversen (47) ble jaget av hvalrossen Freya ved stranden Kadettangen i Bærum. Havnesjefen skal vurdere tiltak for å beskytte badegjester.

Anne Bull Haaversen (47), som også har vært i kontakt med Budstikka, måtte svømme for harde livet for å komme seg unna hvalrossen.

Hun var ute og trente i vannet, og hørte kun lyden av sin egen pust, da hun fikk øye på en dame som sto på brygga.

– Hun viftet og vinket. Jeg løftet hodet for å se hva det var, og skjønte at det måtte være hvalrossen.

Videre forteller Haaversen at hun la på svøm inn mot land, samtidig som hun ropte «hjelp, hjelp!»

SVØMTE: Anne Bull Haaversen (47) var på svømmetur da hun plutselig møtte på hvalrossen.

– Hvalrossen var opptil meg hele veien mens jeg svømte inn til brygga. Den hveste slik som svaner, bare mye høyere. Den gapte, slik jeg så tennene. Da jeg kom til brygga var det bare å kaste seg opp.

Haaversen antar at hvalrossen kom så nærme henne som mellom 20 og 30 centimeter. Hun sier at hun ikke vet hva som hadde skjedd om det ikke var for damen som varslet henne.

Ber folk passe seg

Freya ankom torsdag formiddag stranden Kadettangen i Bærum og befinner seg klokken 11.30 ved stupetårnet.

– Vi fikk melding fra en kvinne som var ute og svømte og som hadde opplevd at hvalrossen svømte etter henne, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til VG.

– Det er jo et vilt dyr så vi må ha respekt og holde avstand, sier Stokkli.

Både havnesjefen i Bærum kommune og Fiskeridepartementet er varslet, opplyser politiet.

– Havnesjefen vil etter det vi erfarer iverksette tiltak i området for å varsle de som bader, skriver Oslo-politiet på Twitter.

Politiet var til stede i båt og bil for å varsle folk som bader i området. Klokken 12:22 melder de at de har dratt fra stedet, men at hvalrossen fortsatt befinner seg der. Vektere fra Bærum kommune veileder publikum.

«Superkjendis»

En av sommerens store snakkiser har vært hvalrossen Freya, som man har funnet seg til rette i småbåthavner på Østlandet.

Særlig har hvalrossen trivdes Frognerkilen-småbåthavn i Oslofjorden.

Freya har blant annet tatt tilholdssted i en båt som ble ødelagt og skremt en padler slik at han falt i vannet.

