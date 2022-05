Festbråk og vold flere steder i landet

En mann i 20 årene er mistenkt, kjørt hjem og blir anmeldt etter slossing på Vanndamman i Kristiansund. To ungdommer blir kjørt til legevakten for sjekk, skriver politiet 01.20.

På Ørnes i Nordland har russen selv bedt om hjelp etter at flere mindreårige og uvedkommende er til stede på et russearrangement. Politipatruljen bistår med å få kontroll på stedet.

Politiet i Agder rykket ut til Stølsviga i Arendal hvor rundt 100 ungdommer var samlet kvelden før 17. Mai. En person ble slått av tre andre og måtte til legevakt for sjekk.

Ved Trøgstad fort melder politiet om en stor ansamling av ungdom. - Mye fyll og bruk av narkotika. Det anmodes om at foreldre til ungdommer som kan tenkes å være på stedet får hentet disse. Det er meldt om behov for helsehjelp for flere av ungdommene grunnet beruselse, skriver politiet i Øst på Twitter.