DØDSULYKKE: Bårebiler på vei inn i Steigentunnelen søndag kveld, etter at fire mennesker mistet livet i en trafikkulykke i tunnelen.

Skrekkmåned på veiene: − Veldig urovekkende utvikling

Det har vært nesten dobbelt så mange omkomne i trafikken hittil i år, som for tilsvarende periode i fjor. Antallet dødsulykker de siste to månedene skaper bekymring.

Av Silje Lien Sveen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

En rekke dødsulykker har preget nyhetsbildet den siste tiden.

Dette er bare noen av dem: 15. mai dør en mann og kvinne i 50-årene fra Tyskland, etter en trafikkulykke på E16 på Voss. I Steigen i Nordland døde fire tsjekkiske turister da en utenlandsregistrert bil kjørte inn i en traktor bakfra i en tunnel. Samme uke mister en mann i 60-årene livet i Siljan i Telemark, etter en motorsykkelulykke.

De to siste dagene, har tre personer dødd i to forskjellige ulykker.

– Det har vært utrolig mange dødsulykker de siste to månedene. Det er en veldig urovekkende utvikling, sier Guro Ranes ved avdeling for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Bare i mai har totalt 19 personer omkommet i trafikken. I april og mai til sammen, har 32 personer mistet livet i bilulykker.

Asim Shabbir Butt filmet det som kunne blitt en alvorlig ulykke på E6 onsdag denne uken:

Uvanlig statistikk

Ifølge Ranes, er statistikken for dødsulykker de siste to månedene uvanlig og langt høyere enn de forventer.

– Vi har ingen god forklaring på det som har skjedd de to siste månedene. Det er ingen ytre rammebetingelser som kan forklare det, sier hun.

Ranes peker likevel på to mulige forklaringer:

Det høye ulykkestallet er ren statistisk tilfeldighet

Psykologiske mekanismer knyttet til at coronarestriksjonene er opphevet

– Men sistnevnte alene kan på ingen måte forklare økningen. Det er vanskelig å vite, understreker hun.

– Ubehagelig utvikling

Cecile Bryner i Trygg Trafikk, peker også på coronapandemien som en av teoriene til hvorfor antall dødsulykker har økt så drastisk den siste tiden.

– Etter pandemien ferdes flere på veiene, og folk er sultne på å være i bevegelse, sier hun.

I tillegg, øker ofte antallet ulykker når det er fint vær, forklarer hun. Årsaken er at man som regel kjører på tørre og fine veier, som gjør at mange velger å øke farten, som igjen øker risikoen for alvorlig ulykke.

– Vi vet at ulykkesfaktorer som går igjen, er høy fart, uoppmerksomhet og rus, sier hun og legger til at årsakene til de siste ulykkene ikke er kjent og at dette etterforskes.

– Dette er en ubehagelig utvikling, og en trend som gjør oss bekymret. Vi håper det er en bølge som går over, og at statistikken jevnes ut, sier Bryner.

SYKKELULYKKE: En mannlig syklist i 50-årene døde etter en trafikkulykke mellom syklisten og en bilist på Tofte i Asker.

– Ikke sjekk snappen

Ranes i Vegvesenet peker på at arbeidet med trafikksikkerhet i Norge fungerer godt, og at vi har kommet en lang vei de siste 20 årene.

– Jeg vil understreke det personlige ansvaret hver enkelt av oss har. Det er noe du og jeg kan begynne med i dag: Huske bilbelte, holde fartsgrensen, kjøre rusfritt og ha oppmerksomhet på veien.

Bryner er tydelig på at trafikanter ikke må la seg friste av andre ting som kan fange oppmerksomheten, når man ferdes på veiene.

– Ikke sjekk den snappen, og ikke les den meldingen når du ferdes i trafikken. Det viktigste du gjør enten du kjører, sykler eller går er å ikke drive med andre ting, sier hun.

Hun understreker i tillegg viktigheten av bilbelte, og legger til at 40 prosent av dødsfall i bilulykker skyldes mangel, eller feil bruk av setebelte.

– Beltet skal være stramt på hoften, og alltid ligge over skuldre. Det skal ikke være vridd, og man bør ikke bruke tykke ytterklær under beltet. Når beltet er klikket på plass, skal det strammes.

– Samspillet i trafikk er ekstremt viktig, og at alle trafikantene tar sitt ansvar.