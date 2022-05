ARVING: Ifølge VGs opplysninger får Siv Jensen en betydelig arv fra Thor Bang. Her med Carl I. Hagen, som også arver.

Opplysninger til VG: Siv Jensen arver millionverdier etter tidligere bankdirektør

Tidligere bankdirektør Thor Bang testamenterte flere eiendommer til tidligere Fremskrittsparti-leder Siv Jensen, ifølge VGs opplysninger. Hennes forgjenger Carl I. Hagen bekrefter at han arver en sum penger.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Thor Bang døde i mars, 97 år gammel. Den tidligere bankdirektøren eide både et hus i Oslos mest eksklusive boligområde Holmenkollen og en eiendom på det bilfrie sommerparadiset Veierland i Færder kommune.

I Holmenkollen går eneboligene for åttesifrede beløp.

VG kjenner til at Carl I. Hagen sto som enearving av eiendommene, fra 1990-tallet frem til 2015.

Da ble han byttet ut med dagens arving, ifølge VGs opplysninger: daværende Frp-leder Siv Jensen.

Ifølge Avisa Oslo er det salget av disse eiendommene som gir Jensen et solid beløp i arv. Avisen skriver at det dreier seg om 25 millioner kroner, men dette blir ikke bekreftet av Jensen selv.

HUS I HOLMENKOLLEN: Thor Bang var registrert på denne adressen i Holmenkollen i Oslo. I området går eneboligene for åttesifrede summer.

Bang hadde ingen barn, men annen familie: nieser og nevøer, som ikke er tilgodesett med noe, etter det VG kjenner til.

I 2020 sto han oppført med 910.300 kroner i inntekt og nesten 2,2 millioner kroner i formue i skattelistene.

Jensen vil ikke kommentere saken overfor VG. Hun viser til testamentfullbyrder Jan-Erik Sverre i advokatfirmaet Kvale.

FERDIG I POLITIKKEN: Siv Jensen var Frp-leder fra 2006 til 2021, finansminister fra 2013 til 2020 og innvalgt på Stortinget fra 1997 til 2021. Her sammen med daværende statsminister Erna Solberg (H) og kommunalminister Jan Tore Sanner (H), i front for den nyutnevnte Høyre/Frp-regjeringen i oktober 2013.

Ønsket ikke offentlig interesse

– Det jeg kan bekrefte er at jeg er testamentsfullbyrder for Thor Bang, sier Sverre til VG.

– Thor Bang var av den oppfatning at han mente at hans disposisjoner ikke hadde offentlig interesse. Han var tydelig på at jeg ikke skulle bidra til offentlighet om hans testamentære disposisjoner, så jeg har ikke lyst til å si så mye mer enn det for å respektere avdødes ønske.

Sverre sier at han kjente Bang som en interessant person.

– Jeg opplevde han som en oppegående mann.

Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smiths beskrev Bang som «særdeles kunnskapsrik» og «utpreget konservativ» til Advokatbladet i 2013.

ARVINGER: Eli Hagen, Carl I. Hagen og Siv Jensen arver Thor Bang, ifølge VGs opplysninger. Hagen-paret bekrefter at de får en sum penger. Dette bildet er fra Fremskrittspartiets landsmøte i 2013.

Carl og Eli arver

Carl I. Hagen bekrefter overfor VG at han og kona Eli har arvet en sum penger av Bang.

– Jeg er gjort kjent med at jeg skal få en påskjønnelse, og det setter jeg pris på.

Den tidligere Frp-lederen ønsker ikke å si noe om størrelse på arven, men sier det dreier seg om to like beløp til ham kona Eli.

– Hvordan ble du kjent med ham?

– Jeg møtte ham først i forbindelse med en forsamling for 30–40 år siden. Han var medlem av partiet og vi har hatt en del samtaler opp gjennom årene. Han var enig med meg politisk og var litt imponert over det jeg drev med da jeg var partileder.

Både Jensen og Hagen har som partiledere i Frp jobbet for sterk nedsettelse av skatter og avgifter.

Ifølge Avisa Oslo skal Hagen arve 250.000 kroner fra Bang.

BANKSJEF: Thor Bang var bankdirektør. Her i forbindelse med et intervju med Advokatbladet i 2013.

Gammel banksjef

Bang var bankdirektør fra slutten av 50-tallet til 1978. Da sluttet han, som følge av at bankene ble demokratisert av Stortinget, hvor aksjonærene ble i mindretall i representantskapet som øverste organ.

Han jobbet i Den norske Creditbank, forløperen til DNB. Etter han sluttet som banksjef var han i 12 år rådgiver for banken i internasjonale sammenhenger.

Han jobbet før sin bankkarriere 14 år som finanspolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe, ifølge et intervju i Advokatbladet.

Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith beskrev Bang slik i 2013:

– Ja visst kjenner jeg Thor Bang. Særdeles kunnskapsrik, formelt elegant. Spilte en ganske betydelig rolle i norsk næringsliv og offentlighet. Utpreget konservativ. Jeg har møtt ham et par ganger i debatter. Generøs overfor andre i en debatt, sa Smith til Advokatbladet.