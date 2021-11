I HARDT VÆR: Stortingspresident Eva Kristin Hansen

Listhaug: Stortingspresidenten må vurdere sin stilling

Frp-leder Sylvi Listhaug mener saken om stortingspresident Eva Kristin Hansens (Ap) pendlerbolig er så alvorlig at Hansen må vurdere om hun kan fortsette i vervet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det sier Listhaug til VG onsdag morgen.

– Vår gruppe er helt tydelig på at hun i første runde bør vurdere sin stilling. Men så ønsker vi å kalle henne inn til Stortinget for å gi en redegjørelse for saken. Her snakker vi altså som stortingspresidenten, det handler om tilliten til Stortinget, sier Listhaug til VG.







– Hun har gått veldig høyt på banen med at hun skal rydde opp i rotet med pendlerleiligheter, og så sitter hun selv i grøten her, med en sak som vi ønsker å gå nærmere inn i, sier hun og legger til:

– Hun er stortingspresident, hun er landets nummer to, så det er helt rimelig.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen sa tirsdag kveld at hun «har misforstått pendlerreglene». Hun har siden 2014 bodd i Ski, men oppga i perioden 2014–2017 at hun bodde på hybel i Trondheim.

Der skal hun ha leid et rom i leiligheten til Trond Giske.

Som følge av at hun oppga feil bostedsadresse, fikk hun gratis bolig i Oslo av Stortinget i disse tre årene.

– Må trekke seg

Også Rasmus Hansson i MdG mener Hansen må trekke seg. Til NRK sier Hansson at hun må vise at hun forstår ansvaret som følger med stillingen.

– Dette er enda et uholdbart eksempel på at stortingsrepresentanter har blitt for vant til privilegiene sine. Det er nettopp i denne typen saker at folket må kunne stole på at representantene deres tenker selv, og rett, skriver han i en e-post til NRK onsdag.

Tidligere i høst varslet Eva Kristin Hansen at det skal ryddes opp i stortingspolitikeres ordninger, etter Aftenpostens mange avsløringer om politikernes pendlerboliger.

– Saken ser alvorlig ut, men vi må få alle fakta på bordet før jeg kan konkludere, sier Venstre-leder Guri Melby til VG.

– Tillit

Dette var også et sentralt tema under åpningen av Stortinget i oktober, da hun med blant andre kongen og dronningen i salen sa at det nå var viktig for Stortinget å bygge opp igjen tilliten etter avsløringene.

– Flere representanter har denne høsten blitt klar over at de har misforstått regelverket knyttet til pendlerboliger. Jeg er dessverre blant dem. Jeg kan ikke annet enn å beklage at jeg ikke sørget for å sjekke dette grundig, skrev Eva Kristin Hansen i en e-post til Adresseavisen via sin rådgiver tirsdag ettermiddag.

Eva Kristin Hansen har ikke besvart VGs henvendelser om saken.