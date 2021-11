FORBUNDSLEDER: Mette Nord er leder i Fagforbundet.

Landets største fagforbund vil ha dose tre til ansatte i skoler, barnehager og barnevern

Fagforbundet anbefaler overfor helseministeren at ansatte i skoler, SFO, barnehager og barnevern raskest mulig vaksineres med en tredje dose.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det går frem av et brev fra leder Mette Nord i Fagforbundet til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

LO-tilknyttede Fagforbundet har hele 400.000 medlemmer og er landets største fagforbund. Mange av dem jobber med barn og unge.

Og det er smittespredningen blant ikke-vaksinerte barn og unge som ligger bak henvendelsen til regjeringen, ifølge Mette Nord i brevet.

Smittepress

Hun legger også til at bussjåfører og renholdere er smitte-eksponerte yrkesgrupper, som også bør prioriteres i vaksinekøen for en tredje dose.

– Disse yrkesgruppene bør få en booster-dose med vaksine fordi de lever under et kraftig smittepress der de er eksponert for barn og unge. I denne gruppen er smitten for tiden høy, begrunner Nord.

les også Smitteøkning og stadig flere innlagte: – En utvikling vi ikke liker

SMITTEPRESS: Lærere som jobber daglig med barn og unge, bør få en tredje vaksinedose parallelt med helsepersonell, skriver Fagforbundet i sitt brev til helseministeren. ILLUSTRASJONSFOTO

Hun mener det er naturlig at disse yrkesgruppene prioriteres på linje med helsepersonell, som skal få dose tre - og at vaksineringen skjer parallelt med disse.

Fagforbundet frykter at smitten vil utvikle seg i negativ retning på vei inn i vintersesongen.

– Kan dere skape bekymring blant de mange som har tatt to vaksinedoser ved å kreve at noen raskt får dose tre?

– To doser gir generelt god beskyttelse. Men de som er ekstra eksponert for smitte fra barn og unge i sin daglige jobb i for eksempel skoler og barnehager, bør prioriteres med en tredje dose, svarer Nord.

Slitasje

Forbundsleder Nord og daglig leder Lars Erik Flatø i Fagforbundet, som har forfattet brevet, advarer også mot at stadig flere yrkesgrupper opplever en kraftig slitasje på vei inn i en ny smittebølge.

FIKK BREV: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) mottok brevet fra Fagforbundet sent torsdag. Fredag holder hun ny pressekonferanse om nye tiltak mot coronasmitten.

les også FHI: Venter økning i innleggelser mot jul

«Vi vil med denne henvendelsen uttrykke vår bekymring for den slitasje som daglig rapporteres fra medlemmer og tillitsvalgte landet rundt. Ansatte innen helse og omsorg, skoler, barnehager og SFO samt andre brukerrettede tjenester bidro med en ekstraordinær innsats i halvannet år inntil gjenåpningen i september,» minner Fagforbundet om i brevet.

De uttrykker tilfredshet med at helsepersonell som jobber pasient-nært er prioritert for en tredje vaksinedose. Men nå må denne gruppen utvides, mener Fagforbundet.

Forbundet kommer også med flere konkrete forslag til nasjonale tiltak for å hindre spredning av Covid-19.

Disse er:

Sosial distansering, unngå håndhilsing, gjeninnføre én-meters regelen.

Munnbind i kollektivtransport, restauranter og butikker mm.

Praktisering av hjemmekontor.

Obligatorisk krav til fremvisning av coronasertifikat ved spisesteder, kulturarrangementer osv.

Regjeringen har innkalt til pressekonferanse om coronasituasjonen kl. 11 fredag.