Vil granske pendlerbolig-sakene tilbake i tid

Flere av partiene på Stortinget stiller seg undrende til at pendlerbolig-sakene til stortingspresidenten og andre skal legges til side av Stortingets administrasjon. MDG fremmer nå forslag om en gransking av alle pendlerbolig-sakene tilbake i tid.

Av Alf Bjarne Johnsen , Runa Fjellanger og Javad Parsa (foto)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Klokken 11 torsdag har stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) startet et møte med gruppelederne på Stortinget. Hun vil lytte til dem før hun bestemmer hvordan hun vil redegjøre for Stortinget om sin egen pendlerbolig-sak, som Adressa avslørte tirsdag.

Nå varsler MDG at de vil ha en gransking tilbake i tid:

– Vi legger frem et forslag om at all bruk av pendlerboliger tilbake til 2000 gjennomgås av Riksrevisjonen, sier MDGs Rasmus Hansson til VG.

Onsdag krevde han at Hansen må trekke seg fra vervet som stortingspresident.

Vil ikke bli fulgt opp

I en e-post til VG onsdag ettermiddag, gjentok Marianne Andreassen, Stortingets direktør, at administrasjonen ikke vil gå inn i tidligere saker:

«Det har i løpet av høsten gjennom mediene kommet frem at enkelte stortingsrepresentanter har hatt disponibel bolig innenfor 40 km og samtidig hatt pendlerleilighet. I alle disse sakene har administrasjonen hatt den samme tilnærmingen. Disse sakene ligger tilbake i tid, og spørsmålet om disse tidligere tildelingene av pendlerbolig vil ikke bli fulgt opp av administrasjon. Det er derfor ikke snakk om noen særbehandling av saken til Eva Kristin Hansen», skriver Andreassen til VG.

SNAKKER MED GRUPPELEDERNE: Stortingspresident Eva Kristin Hansen fotografert mellom møter i Stortinget torsdag formiddag.

Blir tema

SV-leder Audun Lysbakken varsler overfor VG at han vil ta opp direktørens uttalelse på hastemøtet mellom gruppelederne på Stortinget.

Andreassens uttalelse kom etter at Henrik Asheim, Høyres nestleder på Stortinget, krevde en grundigere gjennomgang av Hansens sak.

Asheim sa til VG onsdag at alle boligsakene, også det mulige regelbruddet av stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap), må undersøkes nærmere.

Ikke akseptabelt

Også Rødt reagerer på Andreassens uttalelse:

– Det er ikke akseptabelt. I alle snadre saker hvor folk misforstår eller gjør noe galt når man fyller ut skjemaer til Nav eller betaler skatt, så vil noen ettergå det og man må gjøre opp for seg, sier Marie Sneve Martinussen, fungerende gruppeleder for Rødt på Stortinget.

– Kan administrasjonen bestemme hvordan disse sakene skal behandles videre?

– Nei. Det kan de ikke. Rødt er ikke fornøyd med denne prosessen, sier hun.

Ikke heksejakt

— Den gjennomgangen som presidentskapet har satt i gang er slik vi har fått vite bare knyttet til regelverket, ikke enkeltpersoner. Vi kan ikke gå videre med en situasjon der velgerne lurer på om det er flere representanter som har en variant av Eva Kristin Hansens sak på rullebladet, sier Rasmus Hansson når han begrunner forslaget om granskning.

Han mener praksisen av pendlerboligordningen har sklidd ut.

— Poenget er ikke en heksejakt, men at velgerne får se at det samme skjer på Stortinget som hvis det er feil praksis i NAV. Da ville alle saker blitt gjennomgått.

Skatterevisjon

«Ut fra det regelverket som foreligger og de forklaringene som er gitt, har vi vurdert at vi ikke har noe grunnlag for å iverksette reaksjoner overfor representantene som det gjelder. Også forut for saken om stortingspresidentens pendlerleilighet, har dette vært kommunisert i mediene», skriver Andreassen videre.

Hun viser også til at Stortinget har bedt om en skatterevisjon:

«Det pågår også en skatterevisjon som ser på enkeltsaker, og denne revisjonen kan få betydning bakover i tid», skriver Stortingets direktør.