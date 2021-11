OPPRØRTE: Stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt (Rødt) og Palma Anette Kleppe fra Barnehageopprøret besøkte Eventyrbrua Steinerbarnehage i Oslo onsdag. De mener regjeringen undervurderer sykefravær- og bemanningskrisen i barnehagene.

Bemanningskrise i barnehager: − Det er et akutt behov

Barnehagene slet med høyest sykefravær og lav bemanning fra før. Så forverret pandemien alt. Leder Hege Bae Nyholt (R) i Stortingets utdanningskomite synes ikke regjeringen tar tak.

Av Frank Ertesvåg

Ansatte i barnehager og skoler hadde størst økning (+ 21,4 prosent) da NAV kom med sykefraværstallene for andre kvartal. 11 prosent av de barnehageansatte var til enhver tid borte fra jobben på grunn av sykdom.

Med den krevende bemannings- og fraværssituasjonen som bakteppe, synes Nyholt det er svært merkelig at ikke regjeringen satser mer kraftfullt på økt bemanning for barnehagene i sitt statsbudsjettforslag.

– Papir-norm

– Det som er fremstilt som en ny bemanningsnorm, er egentlig bare en underfinansiert papir-norm. I Hurdalsplattformen heter det riktignok at barnehagene skal «sikres nok ansatte». Men regjeringen synes ikke å ta innover seg at barnehage er en sektor i bemanningskrise. Bevilgningene i budsjettet står ikke i forhold til behovet, sier Nyholt til VG.

BARNEHAGE-BAKGRUNN: Hege Bae Nyholt har selv vært leder i barnehage i mange år i hjembyen Trondheim.

Hun har selv lang fartstid som barnehagestyrer i Trondheim før hun ble valgt inn på Stortinget sist høst. I hjembyen kan hun konstatere at sykefraværet har vært - og er - svært høyt i barnehagene.

– Høyt sykefravær har vært en utfordring også før coronapandemien, der det har vært over 20 prosent sykefravær i en fjerdedel av barnehagene i Trondheim, beskriver Nyholt.

Barnehageopprøret

Men Trondheim er ikke alene. Barnehagelærere er yrkesgruppen med høyest sykefravær, og assistenter i barnehage og skole har tredje høyest sykefravær av målte yrkesgrupper, viser statistikken.

Tidligere barnehagelærer, Palma Anette Kleppe mener det er på tide å blåse liv i Barnehageopprøret igjen.

– Bemanningen i barnehagene er så skjør mange steder, at det er et spørsmål om hvor lenge dette går. Det er et akutt behov for flere stillingshjemler, høyere bemanning og mer penger, oppsummerer Kleppe.

AKTIVE BARN: Det er behov for økt bemanning for å se hver enkelt, og inspirere barna til lek og bygging av relasjoner, mener Rødt og Barnehageopprøret. ILLUSTRASJONSFOTO

De møter VG i Eventyrbrua barnehage like ved Legevakten og Akerselva i Oslo. Lederen av Utdanningskomiteen og lederen av det nye Barnehageopprøret, går sammen om å slå alarm om barnehage-bemanningen.

Tar tid

– Hadde dere virkelig ventet at man løftet bemanningen kraftig i Støre-regjeringens hurtigkomponerte tilleggsbudsjett?

– Vi hadde forventet en tydeligere prioritering. Det er ikke gjort på langt nær nok for å gripe fatt i dette alvorlige problemet. Men vi er selvsagt klar over at det tar tid å rette opp en manglende satsing på bemanning over mange år. Derfor har vi heller ingen tid å miste, sier Kleppe med Nyholt som supplerende stemme.

De beskriver en hverdag der avvik har blitt den nye normalen. Ofte er én ansatt ute alene med 20 barn.

– Det holder ikke når barna skal inspireres til lek og relasjonsbygging, og den ansatte skal fange opp hvordan barna har det. Ofte er det unge, ufaglærte ansatte som alene tar i mot barna tidlig på morgenen. Det er ikke godt nok, sier Hege Bae Nyholt til VG.

I Rødts eget forslag til statsbudsjett, som ble lagt frem fredag, så femdobles bevilgningene til bemanning i barnehagene fra 100 millioner i både Solberg- og Støre-regjeringens statsbudsjettforslag - til 522 millioner kroner.

I tillegg vil partiets stortingsgruppe bruke 942 millioner kroner til innføring av et gratis barnehageår for femåringene, 62 millioner ekstra på veiledning av nyutdannede barnehagelærere og grunnskolelærere, 20 millioner til flere prosjekter i barnehagene med «toppet bemanning» - og 30 millioner til flere barnehagelærere i levekårsutsatte områder.

SJEFEN OVER BARNEHAGENE: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har også finansieringen av barnehagene som sitt ansvarsområde i Kunnskapsdepartementet.

Statssekretær Halvard Hølleland (Ap) i Kunnskapsdepartementet, kontrer angrepet med å kritisere Rødt tilbake.

– Rødt bør feie for egen dør før de kritiserer regjeringen. I Rødts alternative budsjettforslag for 2021 ble det ikke satt av en eneste krone i egne midler til bemanning i barnehagen, minner Hølleland om.

Han sier regjeringen målsetting er å gjøre barnehagen til en fullverdig og integrert del av et 18-årig utdanningsløp.

– Derfor kombinerer vi i neste års statsbudsjett både et kraftig kutt i barnehageprisen, samtidig som vi legger til rette for bedre bemanning og økt kompetanse ved å skru kommunenes frie inntekter kraftig opp. Vi foreslår å styrke kommunenes frie inntekter med 3,6 milliarder kroner, og en av grunnene til at vi øker kommunerammen så mye er at mange kommuner har opplevd at bemanningsnormen er underfinansiert, sier Hølleland.

Han uttrykker også forståelse for en situasjon med mange syke og slitne barnehageansatte.

– Under pandemien har barnehagene og skolene vært under stort press, og vi ser nå et økende sykefravær. Vi er klar over at det er en vanskelig situasjon. Barnehager og skoler må gjøre det som er mulig for å få tak i vikarer. Kommunen vil få kompensasjon for merutgifter knyttet til koronapandemien, sier, statssekretæren.