VALGKAMPVIDEO: Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) kritiserte Solberg-regjeringen for en kutt på Arbeiderpartiets Facebook-side. Hun kalte dem usosiale.

Ap refset 22 usosiale kutt – beholdt 18 selv

Arbeiderpartiet kritiserte i valgkampen Solberg-regjeringen for 22 kutt de mente var «usosiale». I budsjettet rettet de kun opp i fire av dem.

Av Eirik Røsvik

Publisert: Nå nettopp

I slutten av juli publiserte Arbeiderpartiet en video hvor stortingsrepresentant Cecilie Myrseth trakk frem tyve kutt som partiet var spesielt kritiske til fra Solberg-regjeringen.

– Dette er fullstendig usosialt. Det er ikke greit, det må vi gjøre noe med, sa Myrseth i valgkampvideoen.

Mandag kom fasiten på hva Støre-regjeringen prioriterer i sitt aller første tilleggsbudsjett:

Regjeringen reverserer i budsjettet fire av 22 kutt. 18 kutt videreføres av Arbeiderpartiet og Senterpartiet i tilleggsbudsjettet.

Dette inkluderer feriepenger på dagpenger, innstramming i barnetillegg for uføre, kutt i støtte til barnebriller og egenandel på fysioterapi for kronisk syke – se listen i faktaboks:

Høyres «usosiale» kutt Støre-regjeringen har ikke reversert disse 18 kuttene i tilleggsproposisjonen som ble lagt frem mandag: Fjernet feriepenger på dagpenger

Strammet inn barnetillegg for uføre

Kuttet i støtte til barnebriller

Kuttet i støtte til tannregulering

Innført egenandel på fysioterapi for kronisk syke

Skattlagt overgangsstønaden for enslige forsørgere som lønn

Satt ned den skattefrie satsen for km-godtgjørelse for tjenestereiser for alle biler

Fjernet skattefritt sluttvederlag

Innført avgift på alle flyreiser

Redusert skattefri sats for kjøregodtgjørelse

Strammet inn reglene for kost og losji

Økt lav merverdiavgift

Redusert fradragssatser og arbeidsgivers skattefrie dekning ved merutgifter til kost

Redusert skattefrie satser ved kostdekning på dagsreiser innenlands

Justert reisefradraget, slik at utgifter til bom og ferge inngår i øvre tak

Innført samme satser på skattefri kostgodtgjørelse på tjenestereise i inn- og utland

Kuttet i grunnstønaden for ekstrautgifter for glutenfritt kosthold

Økt avgiften på alkoholfrie drikkevarer. Disse kuttene stoppes: Strammet inn skattereglene for lange pendlerreiser

Innført et nytt bunnfradrag i reisefradraget

Økt bunnfradraget i reisefradraget.

Redusert bevilgningen til Fri rettshjelp Kilde: Høyre/VG Vis mer

Ap: Flere usosiale kutt

Aps finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen mener at Solberg-regjeringen brukte usosiale kutt til å finansiere skattekutt for de rike.

Han sier at Støre-regjeringen gir to av tre vanlige folk lavere skatt i tilleggsbudsjettet.

– Det er en ny retning for et mer rettferdig Norge, skriver Knutsen i en e-post.

Listen på hvilke kutt Støre-regjeringen viderefører er utarbeidet av Høyre.

– Hvorfor reverserer dere ikke disse kuttene, hvis dere mener at de er usosiale?

– Flere av disse kuttene er heller ikke bare å kompensere med penger over budsjettet – det er ordninger som krever at vi gjør et større arbeid på innretning og modell enn å kun bevilge en sum penger, skriver Knutsen.

Reverserer fire kutt

Ap/Sp-regjeringen brukte knapt tre milliarder på å kutte elavgiften.

– Mens Høyre og Frp sendte regningen til vanlige folk, har vi nå lagt fram et tilleggsbudsjett hvor vi øker formuesskatten for de med mest samtidig som vi forlenger retten til arbeidsavklaringspenger (AAP), senker elavgiften og styrker Nav, skriver Knutsen.

Han sier at regjeringen i Hurdalsplattformen har forpliktet seg til å fikse feriepenger på dagpenger, brillestøtte og offentlig utvidelse av tannhelsetjeneste de neste fire årene.

– Andre saker, som å senke egenandelen for pendlere, leverer vi på allerede i dag – etter bare tre uker i regjering, skriver han.

VANLIGE FOLK: Eigil Knutsen sier at de prioriterer vanlige folk i sine budsjetter blant annet ved å forlenge retten til arbeidsavklaringspenger (AAP), senke elavgiften og styrke Nav.

– Opprører meg

Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru sier at de kuttet i disse ordningene fordi de mente de var riktig. Hun spør hvorfor Ap ikke reverserer dem hvis de mener de er usosiale.

– Det som opprører meg mest med dette, er at når vi gjorde disse endringene så var de velbegrunnede. Det var ingenting vi gjorde for å være slemme og onde, men det var det Arbeiderpartiet fremstilte det som, sier Bru.

– Selv i et land som Norge må man innimellom gjøre noen justeringer for å sørge for at ordningene treffer de som trenger det mest og sørge for at de er bærekraftige, sier Høyre-nestlederen.

PÅ STORTINGET: Tina Bru sier at alle kuttene som Solberg-regjeringen gjorde og Ap/Sp-regjeringen opprettholder i budsjettet var riktige.

Hun trekker frem kuttene i brillestøttene som er en ordning Arbeiderpartiet og venstresiden har kritisert over tid.

Bru mener at Arbeiderpartiet har overdrevet hvor stort kuttet har vært.

– Det er ikke slik at ingen barn får støtte hvis de trenger briller lenger, slik Ap har fremstilt det som. Tvert om får barn fortsatt støtte til en lav sats hvis barna trenger ordinære briller og et høyere beløp hvis du har ekstra helseutfordringer til synet ditt, sier hun.

Høyre-nestlederen sier at du kan skape politikerforakt hvis du går hardt ut mot det som i realiteten er mindre justeringer.

– Retorikken var for sterk. Spørsmålet er om de nå ønsker å revurdere den retorikken litt, sier Bru.