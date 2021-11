PÅ STAND: Dette bildet viser ungdomspolitikerne på stand på Nydalen VGS. Til venstre i bildet ser du roll-upen de ble bedt om å fjerne av skoleledelsen.

Skole beklager fjerning av «Legalize it»-kampanje

Nydalen videregående skole beklager etter at de ga politikere fra Unge Venstre pålegg om å fjerne materiell med budskap om at ungdomspartiet er for legalisering av cannabis.

Av Kari Aarstad Aase

Publisert: Nå nettopp

Unge Venstre sto på stand på Nydalen videregående skole sist uke.

– Vi hadde søkt og fått lov til å stå på skolen, opplyser Tejn Rolland. Han er leder i Oslo Unge Venstre og selv elev ved skolen.

Medlemmer fra ungdomspartiet sto på stand i storefriminuttet. Mot slutten av pausen kom en fra skoleledelsen bort til dem og ba dem fjerne kampanjemateriell det sto «Legalize it» på.

I 2019 ble det stor debatt etter en lignende hendelse. Den gangen gikk daværende statsminister Erna Solberg ut og omtalte hendelsene som «ikke akseptable» til iTromsø.

Nå har skolen beklaget.

– Vi hadde et fint møte med Unge Venstre i går og fikk oppklart situasjonen. Etter det har vi overlevert en formell beklagelse, og jeg oppfatter at alle er fornøyd, sier rektor Linn-Siri Jensen til VG.

I en mail til Unge Venstre, skriver hun blant annet:

«Alle politiske partier som har tatt kontakt med Nydalen vgs. har alltid vært, og vil i fremtiden være velkommen til Nydalen vgs. Demokrati og ytringsfrihet skal være tydelige verdier ved vår skole og i vår praksis. Unge Venstre var på besøk hos oss torsdag 11.11.2021. En i ledelsen ba Unge Venstre ta ned en rull-up da det var ca. fem minutter igjen av avtalt besøkstid. Det skulle ikke ha skjedd og det beklager vi.»

Tejn Rolland i Unge Venstre.

Rolland er fornøyd med beklagelsen:

– Rektor forklarte hva som hadde skjedd, og at det var en feilvurdering. Det var åpenbart ikke greit det som skjedde, det er ikke akseptabelt å sensurere politikere. Nå aksepterer vi den unnskyldningen skolen har kommet med, og anser saken for avsluttet, sier Rolland til VG.

I etterkant av hendelsen forrige uke har nestleder i Kultur og utdanningsutvalget i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, stilt spørsmål til byråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) om hvordan hun ønsker å følge opp saken, og spør om hun vil ta initiativ til å raskt informere alle skoler i Oslo om at det er ulovlig å sensurere denne typen budskap fra politiske organisasjoner.

Han ber også byråden klargjøre sitt syn på hvorvidt det er en ulovlig ytring å si at man er for legalisering av noe som i dag er forbudt.