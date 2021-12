GULT NIVÅ: Skolene i Asker kommune, som Drengsrud skole, fikk gult nivå fra og med mandag.

Stadig flere smitteutbrudd på skoler – foreldreutvalg krever bedre lufting

Hyppigere smitteutbrudd blant barn og unge på skoler, gjør at Skolenes landsforbund krever gult nivå over hele landet. Foreldreutvalget i grunnopplæringen (FUG) mener bedre lufting av klasserom er forebyggende.

Av Frank Ertesvåg

Mandag rapporteres det blant annet om smitteutbrudd på flere skoler i Øvre Eiker kommune i Viken.

Samme dag innførte Asker gult nivå i alle sine skoler frem til jul – etter utbredt smitte. Blant annet bekrefter kommuneoverlegen at en 6.-klassing ved Sætre barneskole i Hurum i Asker, mistenkes smittet av omikron, og at kommunen dermed har syv sannsynlige omikron-tilfeller.

Det er også mistanke om at en elev ved Steinerskolen på Hovseter i Bydel Vestre Aker i Oslo er smittet med omikron, noe som fører til at skolen holder stengt mandag og tirsdag.

I tillegg er ti smittet på Lunde skole på Kråkerøy i Fredrikstad. Der er det innført hjemmeundervisning på grunn av utbruddet, og over 30 personer tilknyttet skolen fått påvist smitte. Det er også meldt om smittetilfeller ved Haugeåsen ungdomsskole.

I Bergen tar Utdanningsforbundet til orde for at rektor selv kan ta avgjørelsen om å stenge skoler. Sykefraværet er høyt, og Bergen håndterer smitte ved 45 skoler.

Info Gult nivå Mellomste tiltaksnivå i trafikklysmodellen i grunnskolen: Ingen syke skal møte på skolen God hygiene og forsterket renhold Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele klasser regnes som en kohort

To kohorter kan samarbeide utendørs

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser

Kohortvis/trinnvis gruppeinndeling på SFO

Unngå trengsel og store samlinger

Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt Vis mer

Mangelen på oversikt og smitte-kontroll gjør at LOs eget fagforbund for lærere og skoleansatte nå slår alarm:

– Helsemyndighetene sier at de ikke har kontroll. Smitten i barnehager og skoler sprer seg raskt. Nå bør alarmklokkene ringe, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker i Skolenes landsforbund.

VIL HA GULT NIVÅ: Mette Johnsen Walker er leder i Skolenes landsforbund.

Hun viser til at assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad uttalte til VG tidligere mandag at de «dessverre ikke har kontroll», og at omikron-varianten kan dukke opp overalt i Norge.

– Smitten i barnehager og skoler sprer seg raskt, og stadig flere blir smittet av omikron. Smitten er ute av kontroll, og noen må være seg sitt ansvar bevisst og sette på bremsene. Det eneste riktige nå, er å gjeninnføre trafikklysmodellen på gult nivå over hele landet. Ikke vent til fredag, gjør det i dag, insisterer forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Hun skrev mandag et brev til både Kunnskapsdepartementet, Helsedepartementet og Helsedirektoratet.

Kjerkol bekymret

Helseminister Ingvild Kjerkol sa også til VG mandag at hun er bekymret for utviklingen, og ikke utelukker strengere tiltak i løpet av uken.

I kommunene øker presset både på ansatte i skoler og barnehager og på helsetjenestene.

– Vi har innført regional forskrift med forsterkede smitteverntiltak. Det er økt press på kapasiteten til testing og smittesporing. Fastleger og legevakt har og presset kapasitet, skriver Øvre Eiker kommune til innbyggerne.

FORELDREREPRESENTANT: Marius Chramer fra Tromsø representerer norske skoleforeldre som leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Leder Marius Chramer i det regjeringsoppnevnte Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) mener betydningen av god lufting av klasserom og skolebygg er underkommunisert.

– Vi vet at god luftkvalitet i klasserommene er en viktig smittebegrensende faktor, sier FUG-leder Marius Chramer.

Han legger til:

– Vi har et sterkt ønske om å finne effektive tiltak som kan hindre en ny nedstengning av skoler i stor skala. Det europeiske smittevernbyrået anbefaler lufting av lokaler som ett av tiltakene for å bekjempe omikron-varianten.

Co₂-målere

Chramer minner også om at helsedirektør Bjørn Guldvog har uttalt i mediene at betydningen av lufting av lokaler er noe man også er godt kjent med i Norge, samt at smittefaren holder seg i luften i relativt lang tid.

– Det har nylig også kommet fram at både håndvask og bruk av håndsprit har begrenset effekt, sier Chramer.

Han viser til at myndighetene i Flandern i Belgia har laget konkrete retningslinjer for bruk av ventilasjon og lufting som smitteforebyggende tiltak, og anbefaler bruk av co₂-målere for å holde co₂-nivået i inneluften under et visst nivå.

– Tapt læring

– Smittebølgen vi er inne i nå er en belastning for elevene som blir smittet og utsatt for utstrakt testing; med tapt læring og redusert sosial kontakt. Dette fører igjen til en vanskelig periode for foreldrene som må være hjemme fra jobb for å ivareta omsorgen for barna, og for skolene som opplever svært høyt fravær blant sine ansatte, sier Chramer.

FUG har også sendt sin bekymringsmelding i form av et brev til Kunnskapsdepartementet. Der fremhever de tiltak mot luftbåren smitte i klasserommene som noe som bør prioriteres høyere enn det er blitt til nå.

Rektor ved Mjøndalen skole i Drammen kommune, Thore Rygsether, har ikke koblet lufting av lokalene så mye til smittefaren der ved skolen.

– For å være helt ærlig, så har jeg ikke tenkt så mye på lufting av klasserom for å hindre smitte. Men målinger har vist at vi har hatt god luftkvalitet i skolen. Samtidig har vi hatt lite smitte – inntil de siste ukene, sier Ryghseter til VG.

– Blitt så vanlig med smitte

Mjøndalen skole har rundt 600 elever.

– Vi har hatt cirka 30 smittetilfeller siden høstferien, men det er spredt på mange klasser. Det har dermed vært lite videresmitte på skolen. Det er kun i noen få klasser, to til tre klasser, vi antar det har vært videresmitte på skolen, men også der i begrenset omfang, sier rektoren.

– Det er vel ikke bare å åpne vinduene på vidt gap når det er 10–12 minusgrader ute?

– Nei, og spesielt ikke med de strømprisene vi opplever nå om dagen. Vi skjønner ikke egentlig hvorfor vi på denne skolen har hatt så vidt lite smitte – mens vi ser at mange skoler i Drammens-området har hatt mye mer smitte. Samtidig er det jo blitt slik at man knapt løfter på et øyenbryn når det oppdages nye smittetilfeller. Det er blitt så vanlig, sier Mjøndalen-rektoren.