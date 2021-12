Sykepleierstudent Pernille Mercedes Slåttum (22).

5741 studenter møter til eksamen - har ett ønske

Onsdag skal nesten 6000 sykepleierstudenter møte til fysisk eksamen i anatomi. Mange er bekymret for smitte – og nå ber tillitsvalgte om at ett ønske må innfris.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Studenter fra en rekke studiesteder over hele landet skal testes i anatomi, fysiologi og biokjemi – en eksamen som tradisjonelt har skyhøy strykprosent.

I motsetning til flere andre eksamener, er ikke denne omgjort til hjemmeeksamen.

Førsteårsstudent ved OsloMet, Pernille Mercedes Slåttum (22), er bekymret for smitte i eksamenslokalet.

– Når det er krav fra regjeringen om å redusere nærkontakter, hjemmekontor og digital undervisning, gir det ikke mening for oss å skulle møte på en fysisk eksamen hvor det er mange hundre sykepleierstudenter som skal være samlet, sier hun.

Flere hundre studenter fra OsloMet og Lovisenberg Diakonale Høgskole skal møte opp i lokaler på Ullern i Oslo.

– Det hjelper ikke med avstand i lokalet når hundrevis av studenter uansett skal komme dit samtidig. Alle må ta kollektivt og skal være der klokken 09, sier hun.

Ønske: Ny eksamen

Sara Sofie Lepsøy (25) og Marthe Volden (22) er tillitsvalgt for 300 sykepleierstudenter ved VID Vitenskapelig Høyskole (VID) i Oslo. De skal etter planen møte opp på Ullevaal stadion og fordeles over flere store rom der. De har ett sterkt ønske:

Sara Sofie Strøm Lepsøy er tillitsvalgt ved VID Vitenskapelig Høyskole.

– Vi er mest opptatt av at det blir arrangert en ny eksamen så fort som mulig, slik at studenter som blir syke eller har symptomer vet at de raskt kan ta eksamen på nytt. Dersom ny eksamen først kommer i slutten av april, vil mange få problemer fordi de er ute i praksis. Det kan igjen føre til at noen møter opp på eksamen nå selv om de har symptomer, advarer de tillitsvalgte i en felles uttalelse til VG.

Marthe Volden (22) er tillitsvalgt ved VID Vitenskapelig Høyskole.

– Vi tror at en ekstra eksamen i januar for de som leverer egenmelding gjør at terskelen for å bli hjemme med luftveissymptomer i morgen blir lavere, da det allerede er eksamener og praksisperioder for studentene i april

– Hvordan reagerer studentene på at det blir eksamen nå?

– Studentene er delt, noen mener det er mest rettferdig å gjennomføre som skoleeksamen og fint å bli ferdige nå, mens andre er bekymret for smitte. De er redde for å ta med smitte hjem, men også til helsevesenet, siden mange har jobb og praksis, sier Lepsøy og Volden.

Kan ikke love noe

De er i dialog med NOKUT om når ny eksamen kan arrangeres. NOKUT kan imidlertid ikke svare på om ønsket kan innfris:

– De siste ukene har vi hatt fullt fokus på en god gjennomføring av eksamen 15. desember, men denne type spørsmål og utfordringer er noe vi nå skal jobbe med fremover. Det er viktig at studentenes progresjon ivaretas, men det må være et opplegg som er gjennomførbart for alle 13 institusjonene. Så konkret hvordan dette løses må vi komme tilbake til, sier administrerende direktør Kristin Vinje.

Frykter studenter vil komme syke

VG har tidligere skrevet om studenter som er bekymret for at andre studenter møter opp syke på eksamen. De samme bekymringene har studenten Slåttum.

– Man skal være hjemme om man har symptomer, men om man føler seg relativt frisk så vil man jo møte på eksamen så man ikke trenger å utsette det i et halvt år, sier hun.

Har man legeerklæring kan man ta eksamen igjen til våren, men Slåttum mener at dette alternativet er lite attraktivt for studentene.

– Da har vi jo andre eksamener og praksis. Dette er en stor eksamen som man må øve mye til, og det har man ikke tid til til våren, sier hun.