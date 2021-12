VIL HA LIV DER UTE: – Ikke fraråd de vaksinerte og friske å handle, spise ute og reise innenlands, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-sjefen ut mot ny nedstengning: − Vi må hindre permitteringer

LO-sjef Peggy Hessen Følsvik frykter kveldens innstramminger. Hun advarer kraftig og har krevd tiltak for å hindre en ny permitteringsbølge. NHO vil ha to tiltak.

Av Bjørn Haugan

Det er lenge siden det har vært økninger i coronapermitteringer i Norge, men hvis det går mot nye nedstengninger før jul, kan det ramme førjulskonsert-arrangører, uteliv og mange andre bransjer.

LO-lederen gir klar beskjed før regjeringens pressekonferanse klokken 1900 i kveld.

– Nå trenger vi først og fremst ordninger som holder folk i jobb. Vi har bedt regjeringen forberede en lønnstøtteordning som kan rulles ut for å holde hjulene i gang, sier Følsvik til VG.

– Ikke riktig å stenge ned

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet mener det er grunn til å stramme inn ytterligere og klokken 1900 i kveld har regjeringen varslet at de kommer med nye tiltak.

LO-lederen sier hun som de fleste andre nordmenn trodde at de verste pandemitiltakene var over nå som så mange er fullvaksinerte, men at omikron har endret på dette.

Følsvik sier coronatiden har gitt oss mye kunnskap.

– Vi er nå i en helt annen situasjon enn da Norge stengte ned sist. Folk har fått vaksine og vi har en helt annen kunnskap enn da coronaviruset var nytt. Da er det ikke riktig å stenge ned samfunnet før det er ytterst nødvendig, fastslår hun.

STILLER KRAV: LO-lederen stiller klare krav til statsminister Jonas Gahr Støre. Her fra Kartellkonferansen på Gol i november.

Hun fremmer en rekke konkrete krav:

– Ikke forby handel, tjenesteyting eller aktiviteter, men gi pålegg og råd om smitteverntiltak som gjør det mulig.

– Ikke fraråd de vaksinerte og friske å handle, spise ute og reise innenlands, men skap trygghet for dette gjennom hurtigtester, vaksinering, karantene og coronapass.

– Ikke hold ansatte borte fra jobbene sine, men legg til rette for hurtigtesting, vaksinering og smittevern på arbeidsplassene.

– Ikke gjenta støtteordninger til næringslivet som gjør at bedriftene velger å stenge ned. Vi må holde hjulene i gang, slik at folk har en arbeidsplass å gå til. Støtte må gis til aktivitet, gjennom lønnsstøtteordninger, ikke til permittering og dekning av faste kostnader.

Krever gratis selvtesting

Hun sier de erkjenner at det er en ny smittebølge på gang og usikkerhet om virkningen av Omikron-varianten. Hun vil ha mer smitteverntiltak og mindre tiltak som fjerner jobber.

– Kapasiteten på særlig Ahus i ferd med å bli sprengt. I en slik situasjon er det riktig å innføre strengere smittevern inntil vi får mer kunnskap om Omikron-viruset. Men det er ikke riktig å stenge ned eller gi støtteordninger til næringslivet slik at de velger å stenge ned.

Hun sier at det er viktig at hverdagslivet før jul, går som normalt.

– Folk som ikke er smittet må kunne handle, spise og reise uten å føle utrygghet. Strenge smitteverntiltak er derfor viktig.

Hun krever også gratis selvtesting.

– Nå må regjeringen sammen med næringslivet stille opp og sikre at ansatte på norske arbeidsplasser har tilgang til hurtigtester. Vi må gi alle bedre tilgang til selvtester, slik at man kan gå på jobb uten å være redd for å smitte kollegaer.

EKSPRESSFARTMOTTO: – Bedre i dag enn imorgen, bør være vaksinemottoet, sier LO-lederen.

Hun legger til:

– Det blir ikke nok testing dersom vanlige arbeidsfolk må punge ut med fem hundre kroner for å kjøpe inn nok tester til en arbeidsuke.

Hun er fornøyd med at de under 65 skal få tilbud om et tredje vaksinestikk en måned tidligere enn planlagt.

– Vi må sørge for å ha en høy og vedvarende immunitet. Først og fremst for å sørge for våre eldre og sårbare, men også for at samfunnet kan holde åpent og at folk kan ha en jobb å gå til.

Hun har et klart ekspressfartmotto:

– Bedre i dag enn i morgen, må være mottoet. Her kan det ikke gå raskt nok. Det viktigste regjeringen kan gjøre nå er å få opp tempoet. Hver vaksine teller. Det vil være avgjørende viktig for hvordan vi som samfunn kommer oss gjennom vinteren, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Må slippe inn folk med hvite frakker på arbeidsplassen

LO-lederen ber også arbeidsgiverne om å stille opp.

– Sammen med myndighetene må de sikre at arbeidstakere får gratis hurtigtester og tilbud om vaksine på arbeidsplassen, mener Følsvik:

– Arbeidsgivere må slippe inn folk med hvite frakker på arbeidsplassen. Den bedriften som ennå ikke har planen klar med å tilby sine ansatte vaksiner bør straks ta tak i det. Enten ved å legge til rette for at ansatte får reist til det lokale vaksinesenteret, eller at det vaksineres på arbeidsplassen, sier LO-lederen.

Hun trekker spesielt frem at det ikke minst gjelder grupper med lav vaksinegrad.

– Særlig utenlandske arbeidere har større sannsynlighet for å takke ja til vaksine, dersom de tilbys denne på jobb i Norge. Det er de tilbakemeldingene vi får fra våre tillitsvalgte, og som blir bekreftet av helsemyndighetene.

NHO krever et tiltak til

Kommunikasjonsdirektør Peter Markovski sier de støtter LO i deres krav om lønnsstøtteordning, men at de har et viktig krav til.

– Vi er enige med LO når det gjelder behovet for lønnsstøtteordning, men vi mener det i tillegg er viktig at regjeringen kommer med en nasjonal kompensasjonsordning for bedrifter som rammes av mulige nye myndighetsstyrte corona-tiltak.