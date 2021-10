Helseministeren: Ikke aktuelt med nasjonale tiltak nå

Ingvild Kjerkol (Ap) sier til NRK at hun ikke kommer til å lansere nye nasjonale tiltak på pressekonferansen i dag.

– Vi har lokale tiltak i noen kommuner i dag, og mener det er det som er riktig gitt informasjonen og oversikten vi har nå. Jeg kommer ikke til å lansere nye nasjonale tiltak på pressekonferansen i dag, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på NRKs Nyhetsmorgen torsdag.

Regjeringen skal klokken 13 i dag holde sin første pressekonferanse om coronasituasjonen.

På spørsmål fra NRK om hvilke kriterier som må oppfylles for at det skal bli aktuelt, svarer Kjerkol:

– Da ser man på helheten mer enn smittetall: Antall sykehusinnleggelser, press på den lokale helse- og omsorgstjenesten. Det er flere kriterier som fagfolk har god oversikt over. De sier i dag at det ikke er behov for nasjonale, mer inngripende tiltak, på nåværende tidspunkt. Det er vi glade for.

Heller ikke Folkehelseinstituttet-direktør Camilla Stoltenberg, som også gjestet programmet, mener det er aktuelt med nasjonale tiltak nå.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte onsdag ut et skriv med veiledning til kommunene om smitteverntiltak som kan være nødvendige ved lokale utbrudd.

– Pandemien er ikke over, og vi ser nå at smittetallene øker flere steder. Hvis det kommer en stor økning i smittespredningen lokalt eller nasjonalt som gir høy belastning på heletjenestene, må kommunene være forberedt på å begrense smittespredningen gjennom lokale tiltak. Det kan også bli aktuelt å innføre nasjonale tiltak, sa Kjerkol i pressemeldingen til departementet.

