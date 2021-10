I SORG: Brannsjef Leif Linde i Bergen brannvesen.

Brannsjef: − Nils var en rolig og dyktig brannmann

Brannsjef Leif Linde i Bergen jobbet i 25 år med den pensjonerte brannmannen Nils J. Bårdsen (72) som er savnet i Tokajelet. – En lun og behagelig person, sier han.

Av Karin Muri

– Han var veldig godt likt og en god fagmann, sier brannsjefen i Bergen.

Nils Johan Bårdsen jobbet 27 år i Bergen brannvesen, fra 1997 til han gikk av med pensjon i 2006, 57 år gammel, i følge Linde.

– Jeg jobbet i 25 år med Nils, noen perioder arbeidet vi tett sammen på samme vaktlag. Som brannmann var han flink, rolig og dyktig.

Fordi han var utdannet bilmekaniker fra før, var han ofte en ekstra ressurs når det gjaldt brannvesenets kjøretøy. I årene etter at han gikk av med pensjon kjørte han lastebil.

Søndag kveld rykket mannskaper fra Bergen brannstasjon ut da alarmen gikk fra Kvam i Hardanger. Et redningsdykkerteam og USAR-team, som driver redning i bratt terreng, dro til Tokagjelet.

– Vi ble utkalt med en gang hendelsen skjedde og drev innsatsstøtte og dronestøtte med til sammen 15 mannskaper, sier brannsjef Linde.

Han fikk vite nokså umiddelbart søndag kveld at det var hans kollega gjennom 25 år, Nils Johan Bårdsen, og to andre de søkte etter.

SØKER: Bergen brannvesen leter blant annet etter en tidligere kollega i Movatnet i Kvam kommune.

– Det var med sorg jeg ble klar over det, og det er enda verre nå som vi vet at det er kommet så langt som at vi søker etter omkomne, sier Linde.

– Som operativ i slike hendelser gjennom mange år vet jeg hvordan det går med søk i så ekstreme tilfeller, som her med voldsom vannføring. Dessuten ble det raskt observert at denne hendelsen var alvorlig, sier han.

– Du som selv har deltatt aktivt i slike operative oppdrag svært mange ganger, hva vil du si om mulighetene til å finne de savnede?

– Det kan ta tid før man finner de savnede og får fullendt søket. Fordi forholdene og vannføringen i en elven nå er såpass ekstrem, sier Linde.