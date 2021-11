DREPT: 20. april i år ble Bård Lanes (33) skutt og drept på Kilen i Tønsberg.

Politiet mener drapsoffer ble overvåket i flere dager

Bård Lanes (33) ble skutt og drept på Kilen i Tønsberg i april. Politiet mener at de siktede har hatt kontroll på hvor Lanes befant seg i flere dager før han ble drept.

Det er nå et halvt år siden drapet på Bård Lanes på Kilen i Tønsberg, og politiet etterforsker fremdeles saken med stor styrke, blant annet med bistand fra Kripos.

– Drapshandlingen bærer preg av å ha vært planlagt over tid, sier politiadvokat Fredrik Borg Johannessen i en pressemelding.

– Det ligger også i dette at vi ikke mener at Lanes var et tilfeldig offer og at det har fremkommet informasjon i etterforskingen at dette bunner i en konflikt med en eller flere av de siktede i saken, skriver politiet i en pressemelding.

POLITIADVOKAT: Fredrik Borg Johannessen

Politiet skriver at de har kontroll på en sporingsenhet som ble funnet på bilen til Lanes. Borg Johannessen sier at denne kan kobles til de siktede.

– Vi mener at de siktede har hatt kontroll på hvor Lanes befant seg i flere dager før han ble drept, sier han.

Sterk tilknytning

Tre menn er siktet for drap eller medvirkning til drap. Disse sitter i dag varetektsfengslet.

Borg Johannessen bekrefter at to av de tre er tilknyttet et kriminelt miljø i Tønsberg.

– De to har en sterk tilknytning til hverandre, og har også en tilknytning til den avdøde, sier han i pressemeldingen.

Politiet har tidligere uttalt at drapet kan ha en sammenheng med at Lanes tilhørte et narkotikamiljø i Tønsberg.

VGs undersøkelser viser at han ble dømt sist gang i 2013, og at han før det er dømt for vinningskriminalitet og narkotikalovbrudd.

Skal ha planlagt å rømme fra fengsel

En av de siktede er en 31 år gammel mann. Politiet mener han skal ha kjørt skytteren, en 26 år gammel mann, til drapsåstedet.

31-åringen skal ha vært en av flere fanger som planla å rømme fra Ringerike fengsel.

SKYTTEREN: Politiet mener dette er den 26 år gamle mannen som skjøt Bård Lanes. Han døde senere av skadene på sykehus.

– Ringerike fengsel kontaktet oss i sommer med opplysninger om at 31-åringen var delaktig i rømningsplanlegging fra fengsel, og at disse planene var blitt avslørt, sa politiadvokat Fredrik Borg Johannessen til VG i august.

Politiet opplyser at etterforskningen nå i hovedsak handler om å kartlegge hva som har skjedd i forkant av drapshandlingen. Det jobbes også med å finne drapsvåpenet.

Politiets ønsker fremdeles tips i saken.

