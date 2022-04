HJEMMESKOLE: Den hyppige bruken av hjemmeundervisning under pandemien, har flere sider, viser Koronakommisjonen i sin siste rapport. ILLUSTRASJONSFOTO

Koronakommisjonen: Klarte ikke å fange opp alle sårbare barn

Myndighetene klarte ikke å fange opp alle de sårbare barna i håndteringen av pandemien, konkluderer Koronakommisjonen. Et hovedfunn er at pandemien har økt forskjellene i barns livssituasjon.

Pandemien – og smitteverntiltakene – rammet barn, unge og studenter hardt. Myndighetene har ikke i tilstrekkelig grad klart å skjerme barn og unge i tråd med egen målsetting, går det frem av den andre rapporten fra Koronakommisjonen.

– Krisen har rammet skjevt. De som var sårbare, har blitt mer sårbare i denne krisen, sier statsminister Jonas Gahr Støre i sine kommentarer til Koronakommisjonens rapport tirsdag.

Kommisjonens leder Egil Matsen sier under sin presentasjon av rapporten at regjeringen ikke klarte å skjerme barn og unge i forhold til egen målsetting.

Hvem var sårbare barn?

Samtidig var det krevende for kommunene å tolke hva statlige myndigheter definerte som «sårbare barn» som skulle sikres et tilbud på skolen selv om andre elever i perioder hadde hjemmeundervisning.

– Hvordan kommunene faktisk jobbet med å identifisere de sårbare barna og gi dem et tilbud, finnes det fortsatt lite konkret innsamlet kunnskap om. En studie bekrefter imidlertid at den uklare begrepsbruken var en utfordring for dem som skulle forvalte bestemmelsen, skriver kommisjonen i sin siste rapport.

Økte forskjeller

Gruppen utsatte barn og familier har samlet sett ikke vokst betydelig som følge av pandemien. En del studier dokumenterer også positive konsekvenser av pandemien for utsatte barn og unge.

Tendensen er heller at pandemien har medført økte forskjeller i livssituasjonen blant barn og unge. Intensiteten i problemene til de som var utsatt før pandemien, har for enkelte blitt sterkere. Det innebærer at barn, unge og familier som har eller tidligere har hatt vanskelige oppvekstsvilkår, har blitt hardest rammet.

Utsatt for vold og overgrep

Forskere fra NTNU har på oppdrag fra Koronakommisjonen gjennomgått 76 nordiske og norske publikasjoner om påvirkningen av pandemien for sårbare barn og unge.

Forskerne skriver at de på bakgrunn av gjennomgangen kan «med stor sikkerhet» anta at barn som lever med ulike former for vold (negativ sosial kontroll, seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner) og annen omsorgssvikt i hjemmet erfarer en forverret situasjon som følge av nedstenging og isolasjon.

Barn og unge med alvorlige funksjonsnedsettelser har forsterket utsatthet i forhold til at denne gruppa utsettes oftere for overgrep, og at de har blitt mer isolert som følge av pandemitiltak, heter det i studiegjennomgangen.

Færre henvendelser om hjelp

Samtidig dokumenteres det ifølge rapporten en nedgang i antall barn og familier som har henvendt seg til velferdstjenestene om ulike tiltak. Dette gjelder for samtlige tjenesteområder som er gått gjennom: habilitering, familievern, økonomisk sosialhjelp, barnevern og krisesenter.

Pandemien har rammet barn og unge med funksjonsnedsettelser, og barn og familier med hjelpetiltak i hjemmet i særlig grad, konkluderer Koronakommisjonen.

Minoritetsspråklige barn

Enkelte elever opplevde spesielt store konsekvenser av nedstengningen. Lærere forteller blant annet om minoritetsspråklige barn med «innføringstilbud» som var særlig krevende å følge opp da skolene var nedstengt.

Noen av disse elevene måtte utsette oppstarten i ordinære klasser fordi

utviklingen i norsk skriftlig og muntlig hadde stagnert under pandemien.

Koronakommisjonen nevner også spesielt elever med behov for spesialundervisning som en utsatt gruppe. Ikke minst fordi spesialundervisningen for mange kom sent i gang.