VIL BLI SYKEPLEIER: Mari Hustad er 18 år og har søkt seg til sykepleierutdanningen.

Færre søkere til sykepleien: − Bekymringsfullt

Selv om færre søker sykepleierutdanningen i år enn i fjor, er det fortsatt dobbelt så mange søkere som studieplasser. Mari (18) er en av dem som håper å komme inn.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg synes at sykdomslære og menneskekroppen er spennende, sier 18 år gamle Mari Hustad til VG.

Hun går påbygg på en videregående skole i Trondheim og har søkt sykepleierutdanningen i Stavanger, Oslo, Ålesund og Trondheim.

Hustad forteller at hun valgte sykepleierutdanningen blant annet fordi hun har gått helse- og oppvekst-fag på videregående og har likt praksisen.

– Også liker jeg å jobbe med mennesker.

Hun tror færre velger sykepleierutdanningen fordi mange mener de ikke får den lønnen de burde få. For henne veier det opp at dette er drømmejobben.

– Jeg tenker ikke så mye på det egentlig. Jeg skulle ønske det var bedre betalt, men så er det ikke så mye å gjøre med det, så jeg tenker at det blir som det blir, sier hun.

Flest søkere, men en nedgang

Helsefag er det utdanningsområdet med flest søkere og flest planlagte studieplasser.

Sykepleien er det mest populære helsefaget, med 10.299 førstevalgsøkere. Det er 7,6 prosent av alle søkere til høyere utdanning.

Likevel er det 23 prosent færre som har sykepleierutdanning som førstevalg, sammenlignet med i fjor. Den totale nedgangen i søkere er på 12,4 prosent.

I tabellen under kan du se hvor mange som har søkt og hvor mange studieplasser som finnes. Det er nesten halvparten så mange søkere som plasser.

Ikke fornøyd med flere plasser

Studentleder i Norsk Sykepleierforbund Edel Marlèn Taraldsen sier til VG at det er positivt at mange fortsatt søker sykepleierutdanning, men er bekymret for nedgangen.

Studentleder i Norsk Sykepleierforbund, Edel Marlèn Taraldsen, tror at fokuset på at lønns- og arbeidsvilkårene i mediene kan være en av årsakene til nedgangen.

Hun tror nedgangen blant annet kan skyldes dårlige lønns- og arbeidsvilkår, og mener at man må legge mer press på myndighetene for å bedre dette, og øke kvaliteten på utdanningen.

– Gjennom pandemien har dette fått oppmerksomhet i mediene. Vilkårene for sykepleiere, som ikke gjenspeiler ansvaret vi har, er satt på agendaen. Det kan være en av flere årsaker til nedgangen i søkere, sier Taraldsen.

I høst økte regjeringen antallet studieplasser på sykepleie med 500 plasser. 200 av disse skal gå til grunnutdanningen. De resterende 300 skal fordeles mellom grunnutdanningen og spesialsykepleierutdanningene.

Taraldsen mener dette er feil tiltak for å løse problemet, siden det fortsatt ikke er nok praksisplasser til studentene. Dermed frykter hun at utdanningsvilkårene nå kan bli dårligere.

– Det er bekymringsfullt at de har økt antall studieplasser. Det virker som de tenker kvantitet over kvalitet, og det er ikke noe vi ønsker når det er snakk om pasientsikkerheten, sier hun.

– Ikke noe dramatikk

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) er imidlertid fornøyd med søkertallene.

– Sykepleierutdanningene er veldig populære studier, sier han til VG.

– Det er likevel en ganske stor nedgang i søking sammenlignet med i fjor. Hva tenker du om det?

– Ja, men det vil det jo være på de fleste studier. Det totale antallet søkere går ned, og da vil tallene på enkeltstudier også gjøre det, sier han.

– Nedgangen i søkere til sykepleien er 23 prosent. Det er ganske mye høyere enn nedgangen totalt, som er rundt tolv prosent. Sier ikke dette noe om en fallende interesse for fagfeltet?

– Hvis vi ser på hvor mange som søker per plass, nesten to, er det sammenlignet med andre studier et høyt tall. Man kan si at det var en ekstrem interesse i fjor, og en svært høy interesse i år. Det er ikke noe dramatikk i dette, sier Borten Moe, og legger til:

– Det er kanskje ikke så rart heller, etter to år hvor pandemien har gjort at mye har handlet om helsevesenet.