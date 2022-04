Døde etter knivstikking

Mannen som ble knivstukket i Sandnes onsdag døde lørdag på sykehus, opplyser politiadvokat Mats Lerum i en pressemelding.

Av Jostein Matre

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

En mann i 30-årene ble kort tid etter hendelsen pågrepet.

– Han er nå siktet for drap, skriver Lerum.

Det var Stavanger Aftenblad som først meldte om at mannen er død.

Hendelsen skjedde utenfor et bolighus, og like i forkant av knivstikkingen skal et vitne ha sett siktede, med en kniv i hånden, løpe etter mannen som nå er død.

Den døde mannen, som ble fraktet bevisstløs til sykehuset etter knivstikkingen, var i 20-årene. Onsdag lå han på operasjonsbordet, men livet stod altså ikke til å redde.

Siktede ble fredag varetektsfengslet i fire uker. I fengslingsmøtet erkjente han straffskyld for drapsforsøk, som på det tidspunktet var det han var siktet for.

Mannens forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen, sa til Stavanger Aftenblad torsdag at hans klient innrømmer at det var han som holdt i kniven. Ifølge Borgersen påberoper klienten seg ikke nødverge.

– Nei. Det er verken snakk om nødverge eller provokasjon, men det er klart det har vært en foranledning her. Detaljene ønsker jeg ikke å gå inn på, sa Borgersen.

Lerum har bekreftet til avisen at de involverte kjente hverandre fra før, men vil ikke gå nærmere inn på hvilken relasjon de hadde.

Politiet har de siste dagene gjennomført avhør av siktede og vitner, samt gjort beslag, skriver de i pressemeldingen, hvor de også sier at det er for tidlig å kommentere foranledning eller motiv.

Av etterforskningsmessige hensyn ønsker ikke politiet å dele ytterligere opplysninger før noen dager ut i kommende uke, skriver de videre.