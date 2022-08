«HASTEMØTE»: Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) kaller Stortinget inn til hastemøte om strømsituasjonen den 19. september.

Stortinget ekstraordinære strømmøte blir 19. september

På mandag bestemte presidentskapet på Stortinget at de ville avbryte ferien for å bli enige om strømtiltak. Nå er datoen klar.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Møtet er fastsatt til 19. september klokken 12. Dette bekrefter stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til VG lørdag formiddag.

På dagsordenen er blant annet en redegjørelse fra statsråd Terje Aasland, skriver Gharahkhani til NTB, som omtalte møtetidspunktet først.

Flere av opposisjonspartiene har lenge mast om å avbryte stortingsferien for å komme med nye tiltak mot strømkrisen – blant annet i forbindelse med strømstøtte til næringslivet. Mandag ble dette enstemmig vedtatt i presidentskapet.

– Det har vært viktig at vi har dette møtet, og at vi skal ta kraftsituasjonen med alvor, sier stortingspresidenten til VG.

Mye reisevirksomhet

– Hvorfor er møtedatoen såpass sent i september?

– Det vi var enige om i presidentskapet det var medio september, så det er rett og slett derfor vi har kommet frem til den 19. september.

– Det er mye reisevirksomhet for mange, og det krever koordinering, men vi mener det er et riktig tidspunkt for regjeringen og stortinget, sier Gharahkhani til VG.

– Det har lenge vært tydelig at partiene har ulike meninger om hvordan strømkrisen skal løses – senest under partilederdebatten i Arendal. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at det som er fint er at stortingsmøtet kan vise frem det beste med det norske demokratiet: at regjeringen og Stortinget samarbeider for å finne det beste for husholdninger, næringslivet og økonomien, sier stortingspresidenten.