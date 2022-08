Tengs-siktet også siktet for drapet på Tina Jørgensen

Mannen som har vært siktet for drapet på Birgitte Tengs er nå også siktet for drapet på Tina Jørgensen, opplyser politiet til Dagbladet.

– Tina Jørgensen-saken har også vært brukt som en del av grunnlaget for politiets begjæring om bruk av skjult etterforskning, som formelt sett også betyr at han har status som siktet også i denne saken, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin til Dagbladet.

I fjor høst ble det kjent at en mann i 50-årene ble siktet og pågrepet for drapet på Birgitte Tengs – og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

Nå sier politiet at mannen også er siktet for drapet på sistnevnte.

– Det foreligger ingen formell siktelse. Kun en teknikalitet og en konsekvens av at Tina-saken var en del av begrunnelsen for skjult etterforskning. En får da status som siktet når underretning om den skjulte etterforskningen gis. Det manglende bevisbildet som har preget Tina- saken siden pågripelsen er det samme, sier forsvarer Stian Kristensen til VG.

Info Dette er Tina Jørgensen-saken * 24. september 2000 forsvant 20 år gamle Tina Jørgensen sporløst etter å ha tilbrakt kvelden på byen sammen med kjæresten. En storstilt leteaksjon ble gjennomført i Stavanger-området. * 26. oktober 2000 ble liket av Tina Jørgensen funnet ved en tilfeldighet i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren. Obduksjonen viste at hun ble slått i hjel. * 31. oktober 2001 ble Tinas kjæreste og tidvis samboer siktet for drapet på 20-åringen. Han ble løslatt etter å ha sittet varetektsfengslet i syv uker. * 23. desember 2002 fikk han muntlig beskjed om at politiet frafalt siktelsen mot ham. Det formelle brevet med beskjeden om at siktelsen var frafalt, kom først i april 2004. I februar 2005 fikk han i Stavanger tingrett 50.000 kroner i oppreisning og 138.500 kroner i erstatning for det økonomiske tapet han ble påført som følge av siktelsen. * Sakene ble henlagt i 2003. * 16. september 2015 ble en 36 år gammel mann fra Lyngdal pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Tina Jørgensen. * 17. september 2015 ble ytterligere tre menn pågrepet og siktet i saken. * 9. oktober 2015 ble alle de fire siktede mennene løslatt. * 12. september 2016 henla Riksadvokaten saken mot de fire og begrunner henleggelsen med «intet straffbart forhold». * 18. oktober 2016 opplyste cold case-enheten i Kripos at de skulle se på den 16 år gamle drapssaken. * 23. september 2017 ble boken «Da Tina ble drept» gitt ut. Forfatter Erlend Frafjord skriver blant annet at politiet i etterforskningen av drapet er blitt tipset om en mann som er voldtektsdømt, og som siden ble drept. * 26. april 2018 konkluderte Kripos med at saken bør etterforskes videre, men i et begrenset omfang. * 6. september 2018: Sørvest politidistrikt opplyser at en gruppe etterforskere skal se på saken på nytt. Gruppen har så vidt startet arbeidet. * 3. september 2021 opplyser politiet at en person er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. Kilde: NTB Vis mer

Politiet har tidligere bekreftet at det er brukt skjult etterforskning mot den siktede mannen i 50-åra. Ifølge Malmin ble siktede informert om om den skjulte etterforskingen 11. juli i år.

– Det er viktig å presisere at endring av status i Tina-saken er en konsekvens av at han har vært underlagt tvangsmidler i den skjulte etterforskningen. Det er ikke fordi det foreligger en ny utvikling i den pågående etterforskningen, sier Malmin til Dagbladet.

20 år gamle Tina Jørgensen fra Stavanger ble funnet drept i en kum ved Bore kirke i Klepp kommune 26. oktober 2000. Kirken ligger en halvtimes kjøretur fra Stavanger sentrum.

Drapet skjedde fem år etter drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy.

VGs krimekspert Øystein Milli sier at det ikke er noen vesentlig nye ting når det kommer til mistankegrunnlaget.

– Det er også uavklart hva slags status han ender opp med når det gjelder Tina Jørgensen-saken. Enten blir saken henlagt eller så kan han jo bli tiltalt for det også, sier Milli.

Rettsaken til siktede i Tina Jørgensen-saken er berammet til 31. august Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Etter at etterforskningen er avsluttet vil riksadvokaten gå gjennom hele bevismaterialet, for å vurdere om det er grunnlag for å ta ut tiltale mot den siktede.

– Jeg tror fortsatt at det er langt frem til en tiltalebeslutning i Tina Jørgensen-saken, kommenterer Milli.