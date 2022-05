OVERTENT: To eldre personer er savnet etter at et bolighus i Indre Østfold har brent ned til grunnen.

To personer fryktet omkommet etter boligbrann

Et eldre ektepar er ikke gjort rede for etter en boligbrann i Indre Østfold onsdag. Politiet frykter at de to kan være omkommet.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Pårørende til paret som var bosatt i boligen er varslet. De to savnede er i 70- og 80-årene.

– Pårørende er på stedet nå. De ivaretas av helse og kriseteamet er varslet. Vi har ikke klart å komme i kontakt med ekteparet som bor i huset. Vi frykter at de kan være omkommet i brannen, sier operasjonsleder Jan-André Delbeck til VG i 14.20-tiden onsdag ettermiddag.

Bolighuset i Mysen-området er brent ned til grunnen og det brenner fortsatt i ruinene.

Politiet etablerer vakthold

– Det vil ikke være mulig med åstedsundersøkelse før branntomten er nedkjølt. Vi etablerer et vakthold der frem til kriminalteknikerne kan gå inn i brannruinene, sier operasjonslederen.

– Når regner dere med at det vil skje?

– Jeg vil tippe i morgen tidlig, svarer operasjonslederen.

Brannen ble meldt politiet klokken 12.33 onsdag.

Det var da snakk om en overtent privatbolig i Indre Østfold og brannen hadde spredd seg i vegetasjonen, meldte Øst politidistrikt.

– To personer er per nå ikke gjort rede for, opplyste operasjonsleder Jan-André Delbeck til VG tidligere på dagen onsdag.

Vindfullt på stedet

Politiet jobbet på daværende tidspunkt med å snakke med dem som kunne vite hvor de savnede eventuelt kunne oppholde seg. Dette har det altså så langt altså ikke lykkes politiet å finne ut av.

Ifølge politiet har brannvesenet «forholdsvis god kontroll» på brannen med tanke på spredning.

– Det brenner i vegetasjonen i østlig retning i skogen og blåser en del på stedet, opplyser Delbeck.