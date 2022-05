STRID: EU og EØS-avtalen har i mange år skapt debatt og strid i Norge. 2022 ligger ikke an til å bli noe unntak.

Brygger opp til ny EØS-strid i LO - og på Stortinget

I vår ligger det an til politisk kamp om EØS-avtalen, hvor den forestående LO-kongressen bli kamparena. Fredag setter regjeringen ned sitt EØS-utvalg.

Av Bjørn Haugan

Det foreligger konkrete forslag foran LO-kongressen som åpner 30. mai, om å si opp EØS-avtalen.

Men at det skal få flertall, er lite trolig.

Samtidig vil Støre-regjeringen fredag nedsetter sitt EØS-utvalg, hvor mandat og utvalgets medlemmer blir kjent. Dette er en oppfølging av Hurdalsplattformen, hvor EØS-tilhengerne i Ap og EØS-motstanderne i Sp ble enige om å «utrede erfaringene» med avtalen.

Vil lokke Ap

Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil at Stortinget allerede nå skal fatte flere vedtak som går lengre enn bare å utrede erfaringer.

Rødts forslag tar utgangspunkt i hva LO og Fellesforbundet har gått inn for.

– Da bør Ap kunne gjøre det samme, sier han.

Dette er Rødt første forslag:

«Stortinget ber regjeringen sikre at det utredes hvordan norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning gis forrang foran EUs regler, i tråd med LO-kongressens krav».

Det fikk bare støtte fra MDG og SV, men Moxnes sier Ap bør kunne gå inn for det fordi LO i sitt handlingsprogram ha vedtatt at «Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler».

Foreløpig har bare MDG og SV også støttet hans andre forslag:

«Stortinget ber regjeringen sikre at det utredes hvorvidt ESA og EFTA-domstolens kompetanse innenfor arbeidslivsområdet er en hensiktsmessig del av EØS-avtalen, eller om dette kan løses på en bedre måte.

– Dette er i tråd med Fellesforbundets krav, sier Moxnes.

ISLAND: Bjørnar Moxnes mener Norge bør se til Island.

Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor i LO.

Forslag nummer tre har Moxnes fått støtte til av Frp og SV:

«Stortinget ber regjeringen sikre at det utredes hvordan Norge kan utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen gjennom å følge Islands modell med å innføre EU-/EØS-lovgivning bare «så langt det er passende».

– Alternativer

LO ledelsen har lagt opp til at det skal gjennomføres en offentlig utredning som viser «hvilke alternativer vi har til dagens EØS-avtale».

Men i LO-sekretariatets forslag til handlingsprogram frem til 2025, ønsker de å utfordre EØS-avtalen i større grad enn i dag:

«Reservasjonsmuligheten må brukes dersom EU-regler innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger», heter det.

BRUSSEL: EU-kommisjonens hovedkvarter i Brussel, er selve symbolet på EUs makt, som EUs motstandere i Norge kjemper imot.

Moxnes sier det foreløpig bare er store ord at handlingsrommet i EØS-avtalen blir utfordret:

– Vi har sett en rekke eksempler på hvordan EØS-avtalen, blant annet gjennom EUs krav om uregulert import av arbeidskraft, legger kraftig press på norske lønns- og arbeidsvilkår, og på det organiserte arbeidslivet.

Utvalg i dag

Det er ikke bare LO-kongressen som blir viktig EØS-kamparena fremover:

Støre-regjeringen nedsetter sitt EØS-utvalg fredag, hvor mandat og utvalgets medlemmer blir kjent.

– Rødt har krevd at utvalget som oppnevnes fredag må følge opp de kravene som har kommet fra LO og Fellesforbundet, og det er ikke minst naturlig å se til Island, som har et lovverk som åpner for nettopp å sette nasjonale samfunnsinteresser først, ikke bare importere EU/EØS-lovverk på autopilot, sier Moxnes til VG.

Info Dette står i regjeringsplattformen Regjeringen vil gjennomføre en utredning for å vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste 10 år. I den forbindelse skal det blant annet utredes erfaringene nærstående land utenfor EU har med alternative avtaler med EU Vis mer

– Ap snudde

Han viser til LO-kongressen i 2017.

– Allerede da gjorde de et tydelig vedtak som slo fast at fagbevegelsens krav er at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler, sier han og legger til:

– Etter å ha strittet mot i lengre tid snudde endelig Arbeiderpartiet og stemte for da Rødt foreslo det samme i Stortinget oktober 2020. Ap stemte altså for norske arbeidsreglers forrang kort tid før de inntok regjeringskontorene.

Han fremholder også at det er innstilt på at LO-kongressen gjentar sitt vedtak om at «norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler» på årets kongress.