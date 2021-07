MEDHOLD: Vivian Brune (21) fikk medhold da hun klagde på utestengelsen. Likevel må hun gå studieåret på nytt, ettersom hun fikk for mye fravær i behandlingstiden. Foto: Privat

Vivian (21) ble frikjent for fusk – må gå året om igjen

Sosionomstudent Vivian Brune (21) ble utestengt for å ha plagiert seg selv på en hjemmeeksamen, men fikk medhold da hun klagde. På grunn av behandlingstiden må hun likevel gå hele året på nytt.

Vivian Brune er 21 år og kommer fra Volda. I høst tok hun opp en eksamen i sosialt arbeid til en bachelorgrad som sosionom.

Mens hun sitter og skriver eksamen tar hun med et utdrag fra en innlevering hun skrev i historie på videregående, hvor hun hadde skrevet om sosialpolitikken på 1960-tallet.

Men da hun skulle skrive kilden, som da var henne selv, kom hun på at eksamensoppgaven skal leveres anonymt.

– Det ble jo et skikkelig dilemma mens jeg satt der. Så jeg skrev at det var hentet fra en tidligere oppgave uten at jeg skrev mitt eget navn, forteller hun til VG.

Ble utestengt

I romjulen 2020 står hun i butikken med moren sin da hun får beskjed om at hun har blitt tatt for forsettlig fusk og plagiat på eksamen.

– Jeg begynte å gråte. Det var en glipp på eksamen og jeg fikk beskjed om at jeg var utestengt i et semester. Eksamenen var også annullert.

Brune forteller at hjemmeeksamenen var delt i fem oppgaver. Utdraget hun brukte fra en tidligere oppgave fra videregående var brukt i én av disse, hvor det var gjort et treff på 81,6 prosent plagiat.

Ved hjelp av en advokat klagde hun etter hvert til høgskolens klagenemd og fikk medhold, da den plagierte teksten var hentet fra en egenskrevet oppgave.

Men selv om utestengelsen ble opphevet, var ikke saken ferdig behandlet før i mars.

Må ta hele året på nytt

Da Vivian kom tilbake til Høgskulen i Volda, hadde hun dermed allerede så mye fravær det semesteret at hun ikke fikk gå opp til eksamen.

– Jeg synes det er dritt! Jeg er student og betaler for hybel og er avhengig av stipend og lån for å gjøre det.

Det resulterte i at hun nå har måttet søke seg inn på første året på nytt. Forrige uke fikk hun plass.

– Det er jo mitt drømmestudie, så jeg er bare glad for å ha kommet inn.

Samtidig er det vanskelig å begynne på nytt.

– Jeg føler at jeg aldri blir ferdig, jeg har allerede omskolert meg før, da jeg tidligere var lærling som kokk men måtte slutte på grunn av helseplager. Det er veldig demotiverende. Og det hjelper ikke på den psykiske helsen, sier hun.

Tror ikke de fleste prøver å jukse

Hun sier hun blir provosert av å lese artiklene om alle studentene som har blitt utestengt på grunn av fusk.

– Jeg synes det er veldig dumt fordi jeg tror at mesteparten er folk som ikke prøver å jukse, men som ikke vet hva de skal gjøre.

Selv synes Brune at høgskolen ikke informerte nok, og at det er vanskelig å finne informasjonen man leter etter.

– De bruker ofte tunge ord, og når man kommer rett fra VGS er man ikke vant til å sette seg inn i sånt selv.

Kan be om oppsettende virkning

Studiedirektør Gonnie Smit på Høgskulen i Volda sier hun forstår den vanskelige situasjonen hvor midlertidige utestengelsen kan føre til at studenten får for mye fravær, og i praksis vil bli utestengt et halvt år selv om de får medhold i saken.

Hun understreker at advokaten til studenten også kan be om oppsettende virkning til saken er ferdig behandlet.

– Jeg kan selvsagt ikke si hva klagenemnda hadde sagt til det i dette tilfellet, men de har hittil innvilget det når det har vært gode argumenter for det, sier hun til VG.

REKTOR: Rektor ved Høgskulen i Volda sier det er lenge siden de har hatt en fuskesak på skolen som har dreid seg om såkalt «selvplagiat». Foto: Tone Solhaug /Høgskulen i Volda

Rektor Johann Roppen sier til VG at det flere år siden sist de har opplevd å ha en sak om «selvplagiat».

– Men én sak er naturligvis én for mye. Jeg håper at mediefokuset på dette nå i sommer gjør at regelverket blir enda bedre kjent, sier han.

Roppen mener det er lett å finne tydelig informasjon om regelverket på nettsidene. På nettsiden står det blant annet «Ved eksamen utan tilsyn skal arbeidet ikkje referere til eller vere basert på eige tidlegare arbeid utan at det vert oppgjeve».

– Men hvordan skal man sitere sitt tidligere arbeid hvis man skal være anonym på eksamen?

– I vår veiledning står det: «Det er svært viktig at du i skriftlig arbeid alltid viser til de kildene du har brukt». Man må altså oppgi nok informasjon til at lesere og sensorer kan identifisere kilden og eventuelt skaffe seg tilgang til den om det er aktuelt, sier Roppen til VG.

Må skille mellom sjusk og fusk

I år er det rekordmange som har blir tatt i fusk og utestengt fra høyere utdanning. De siste ukene har debatten om hvor streng reaksjon studenter som blir tatt i fusk bør få, etter at en sykepleierstudent ved UiA ble utestengt et helt år for å ha plagiert seg selv.

Magnus Stray Vyrje (over), advokat med opphavsrett og forskningsetikk som spesialfelt, og har engasjert seg i plagiat-saker. Han mener man må skille mellom sjusk og fusk, og reagerer på begrepet «selvplagiering».

– Begrepet brukes om forskjellige ting. Hva noen anser som plagiat, anser andre som tillatt inspirasjon, eller som brudd på god henvisningsskikk. Brudd på god henvisningsskikk er noe de fleste er enige om at ikke er plagiat, sier Vyrje.