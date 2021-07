SLITEN: Jordmor Thea Ausland er sliten og fortvilt over å gå hele arbeidsvakter uten å få spist. Foto: Privat

Jordmødre roper varsku: Rekker ikke spise og gå på toalettet

Flere jordmødre VG har snakket med sier at arbeidspresset er så høyt at det går ut over egen helse og oppfølgingen av pasientene. De får støtte av Jordmorforbundet.

Publisert: Nå nettopp

– Vi er slitne og fortvilt. Vi kan spøke med at vi har spist en stor porsjon med luft til lunsj, om vi ikke får spist. Noe som skjer ofte. Jordmødre gjør livsviktig arbeid, og vi trenger et arbeidsmiljø det er holdbart å jobbe i, sier jordmor Thea Ausland.

Hun jobber som sommervikar på føde- og barselavdelingen ved Akershus universitetssykehus. Ausland mener at den lave bemanningen ikke bare går utover jordmødrenes arbeidsforhold, men også mødrene og barna.

– Det er ikke holdbart. Vi har krise i fødselsomsorgen fordi vi er for få på jobb til enhver tid. Vi vil så gjerne gi kvinnene som har født all den hjelpen de trenger og fortjener i en så omveltende fase av livet. Det går ikke slik det er nå, sier hun.

– Negativ start

Ausland forteller at hun og hennes kollegaer er redd for alvorlige følger.

– Pasientsikkerhet trues. Arbeidet vi gjør er livsviktig arbeid da nyfødte og barselkvinner er sårbare. Det handler om små marginer mellom liv og død.

Hun forteller at mødre må gå lenge uten smertelindring fordi noe annet er mer akutt og at barn må få morsmelkerstatning fordi de ikke har tid til ammeveiledning.

– Hos mødrene kan en negativ start gi barseldepresjon. Her ser vi en markant økning. Vi er redde for at ting som alvorlige blødninger hos mor ikke vil oppdages like raskt. Vi ser at flere ønsker å reise hjem tidligere da de ikke får den hjelpen de trenger, sier Ausland.

UHOLDBART: Thea Ausland beskriver situasjonen i fødselsomsorgen med ordet «krise». Foto: Privat

Matpauser og toalettbesøk

Det er ikke bare på Ahus de opplever tidsnød. Anja Antonsen jobber som jordmor på Nordlandssykehuset i Bodø og beskriver mye av det samme som Ausland.

Hun opplever at det er mye travlere nå enn da hun startet i jobben for fem år siden.

– Jeg jobber i verdens beste yrke, men opplever hverdagen som mer og mer travel. Økt aktivitet gir flere oppgaver til jordmødrene uten at det blir bedre bemanning. Det er travelt i den forstand at matpauser og toalettbesøk må utgå, sier Antonsen.

Også hun merker at det går utover pasientene når hun må springe mellom flere som trenger henne samtidig

– Mangel på jordmødre fører til at ikke alle kvinnene får jordmor til stede i aktiv fødsel slik de har krav på, sier hun.

– Gråter på jobb

Begge jordmødrenes beskrivelser er godt kjent for Jordmorforbundet. De har hørt lignende historier fra hele landet i lang tid.

– Jordmødrene vi har kontakt med føler at strikken er strukket for langt rett og slett. De forteller at de gråter på jobb, sier leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup.

Schjelderup er redd stadig flere jordmødrene skal forlate fødselsomsorgen på grunn av det store arbeidspresset.

– Jordmorforbundet har varslet veldig lenge. Riksrevisjonen slo alarm om pasientsikkerheten i fødselsomsorgen allerede i 2019, likevel har ingenting skjedd, sier hun.

– Er det fare for pasientsikkerheten slik du ser det?

– Ja, absolutt. Det er helt krise i fødselsomsorgen.

VÆRT KRISE LENGE: Leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, sier de har sett en uholdbar situasjon over lang tid. Foto: Privat

– Ekstra personell

Fungerende klinikkdirektør ved Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus, Hildegunn Faraas, skriver dette i en e-post til VG:

«La meg først si at det er trygt å føde på Kvinneklinikken på Ahus, selv om det har vært mye å gjøre på føde-barsel-avdelingen de siste månedene, med flere fødsler og flere gravide som trenger å få fødselen satt i gang. Det medfører ofte at vi i perioder har mange fødende samtidig, og da blir arbeidssituasjonen krevende».

Til tross for at det har vært – og er – mye å gjøre har det ikke skjedd flere alvorlige pasienthendelser enn tidligere, forklarer hun.

«Det er gjennomført flere tiltak, blant annet økning av bemanningen i 2020. I sommer har vi oppbemannet med ekstra personell i en del helger. I tillegg har vi ansatt assistenter og helsesekretærer til kveld og helg, som skal avløse jordmødrene med pasientadministrativt arbeide og oppgaver som man ikke trenger å være jordmor for å utføre».

«Vi jobber hele tiden for å få tak i flere jordmødre, både via utlysninger og bruk av vikarer. Dessverre er det jordmormangel i Norge, og pandemien har gjort at det er vanskeligere å få tak i vikarer fra de nordiske landene.»

Alle stillinger besatt

Kommunikasjonsrådgiver Ida Kristin Dølmo i Nordlandssykehuset skriver dette i en e-post til VG:

«Ved Nordlandssykehuset Bodø har vi alle jordmorstillingene besatt, i tillegg har vi ansatt ekstra jordmødre for å dekke ferie og sykefravær. Fødeavdelingen er en avdeling hvor aktiviteten kan svinge veldig. Vi forsterker så godt vi kan alle de vaktene hvor det er behov for ekstra personell, men vi vet at vi dessverre ikke alltid lykkes da det er uforutsigbart».

Hun forteller at «Forbedringsundersøkelsen» fra februar viste at det var mange som ikke fikk tatt pausen sin i løpet av dagen.

Sykehuset har iverksatt tiltak for å unngå at dette skal fortsette, sier Dølmo.

– Brukerundersøkelser gjennomføres årlig og har vist gode resultater, selv i perioden med pandemi. Vi oppfordrer alle våre ansatte om å melde avvik og komme med forslag til forbedring.