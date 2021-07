KULINGVARSEL: Det er varslet kuling på Vestlandet. Dette bildet er tatt ved Fanafjorden ved en tidligere anledning. Foto: Tor Erik H. Mathiesen

Ber folk sikre løse gjenstander langs kysten

På grunn av et kulingvarsel fra Meteorologisk institutt ber Hovedredningssentralen folk å sikre løse gjenstander langs kysten på Vestlandet.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

Kulingvarselet gjelder fra Svinøya i Møre og Romsdal til Måløy i Vestland, og gjelder fra fredag morgen.

Hovedredningssentralen ber derfor alle om å sikre båter, kanoer kajakker og andre løse gjenstander langs kysten.

Meteorologisk institutt anbefaler også folk om å la båten ligge mens varselet pågår.

Kan komme sterk kuling

Vakthavende meteorolog Rannveig Eikill ved Meteorologisk institutt sier til VG fredag morgen at det er Vestlandet, og spesielt kysten av Møre og Trøndelag som får den kraftigste vinden.

– Lørdag kan nok vinden øke på til sørøstlig sterk kuling her.

Hun sier det også ser ut som at det fortsetter med kuling på kysten av Nord-Norge, som har hatt farevarsel for dette de siste dagene.

Også lenger nord fortsetter kulingvarsler, men her beveger vinden seg østover og inn i Finnmark.

Ber folk i småbåter være observante

Eikill sier det også vil blåse godt langs kysten i sørlige deler av landet. Norge er midt i fellesferien og båtlivet yrer flere steder i landet.

Ifølge meteorologen vil det blåse en del på kysten av Agder og i Skagerrak.

– Det kan være greit å være observant på, særlig for dem som er ute i småbåter. Det kan også komme opp i stiv kuling på kysten på Sørlandet i løpet av helgen, sier Eikill.

Hun legger til:

– Med vinden blir det også en god del bølger, som det er greit å følge med på.

Kjøligere vær i vente

De siste dagene har flere steder Østafjells hatt høye temperaturer. I hovedstaden nærmet termometeret seg 30 grader, det samme gjorde det i Kristiansand og blant annet Hamar.

Men fra og med neste uke blir det kaldere over stort sett hele landet. I Vestland og Rogaland blir det stort ganske fint vær, sier meteorologen.

– Langtidsvarselet kan se ut som at det gradvis kan bli litt kjøligere. Det kan se ut som at temperaturene Østafjells går ned til rundt 20–25 grader, og det kan se ut som at det blir litt kjøligere i Nord-Norge og Vestlandet.

Stavanger vil for eksempel få opphold og temperaturer rundt 20 grader ifølge Yr, mens Bergen også ser ut til å få opphold etter helgen og ganske like temperaturer som Stavanger.

Mens i Nord-Norge og på kysten av Trøndelag kan det ifølge henne komme «en del regn og regnbyger».

Ville dratt Østafjells for ferie nå

Meteorologen er ikke i tvil om hvor hun ville dratt om hun hadde ferie nå. Selv holder hun til i Tromsø, der gradestokken fredag viser 12 grader, og tidlig neste uke skal falle til rundt åtte grader.

– Jeg hadde ønsket meg litt mer sol, og da hadde jeg dratt Østafjells for å få det fineste været.

I Oslo-området faller temperaturene ifølge Yr litt på søndag, men vil den neste uken ligge på opp mot 27 grader. Også lenger sør, som i Fredrikstad eller mot Kristiansand ser været ut til å holde seg fint etter helgen.

– Det blir trolig regn og regnbyger helt i nord, noe som vil fortsette gjennom helgen, men Øst-Finnmark kan få sol innimellom, men stort sett regn og regnbyger, sier Eikill.