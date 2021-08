PERSONLIG: Ekteparet Menz opplevede at hakekorset som dukket opp i nærheten av deres utleie-rorbuer var et personlig angrep mot dem fordi de er tyske. Foto: Magnus Kjøren Berg, Fosna-Folket

Hakekors anmeldt som hatefull ytring

Et hakekors ble malt på en bergvegg i nærheten av utleie-rorbuene til tyske Gert Menz (53) og kona Katrin. De mener hakekorset er rettet mot dem personlig og har nå politianmeldt forholdet.

Av Hanna Jarstø Ervik

Publisert: Nå nettopp

Hakekorset er malt på en bergvegg i nærheten av det tyske ekteparets utleie-rorbuer i Beskelandsfjorden i Åfjord kommune i Trøndelag. De mener hakekorset er personlig rettet mot dem og deres tyske gjester.

– Vi opplever at det er rettet mot oss, fordi vi er tyske og det hovedsakelig er tyske turister som leier hos oss. Vi tolker det som at vi ikke er velkommen, har Gert Menz tidligere sagt til VG.

Familien har nå politianmeldt hendelsen som en hatefull ytring, det bekrefter Max Menz, sønn av Gert og Katrin.

– Hendelsen har vært en stor påkjenning for familien. Vi har likevel valgt å anmelde fordi vi ikke ønsker å oppleve flere slike episoder. Vi er rett og slett bekymret for hva som kan skje videre, sier Max Menz.

Han forteller at familien tidligere har opplevd at en person stilte seg opp foran overvåkningskameraet ved bryggen deres og gjorde en Hitler-hilsen.

Flere gjester har reagert på hakekorset , og familien frykter det kan bli ødeleggende for bedriften dersom det kommer flere slike episoder.

TERNINGKAST SEKS: Max Menz skryter av lokalsamfunnets reaksjon i etterkant av at hakekorset dukket opp i nærheten av familiens utleie-rorbuer. – Lokalsamfunnet har virkelig reagert og gjort seg fortjent til terningkast seks. Foto: Privat

Terningkast seks til lokalsamfunnet

Saken dreier seg imidlertid ikke bare om selve tegnet, men om hva slags samfunn man ønsker seg, mener Menz.

Her opplever han at lokalsamfunnet har tatt et tydelig standpunkt.

– Lokalsamfunnet har virkelig reagert og gjort seg fortjent til terningkast seks. Både jeg og foreldre mine har fått flere meldinger fra folk som har reagert på hendelsen. Folk har også kommet på døra for å beklage, sier Menz.

Han presiserer at det kun er en eller flere av få idioter som har gjort dette, og at lokalsamfunnet ikke er et rasistisk sted. Støtten har betydd ekstremt mye for familien, sier han.

– De som har gjort dette har nok fått litt å tenke på nå, for hele lokalsamfunnet har sagt tydelig ifra at dette ikke er greit.

Ønsker tips fra befolkningen

Lensmann Per Ivar Olsen bekrefter at de har mottatt en anmeldelse av forholdet.

– Vi snakket med fornærmede i går og innhenter nå opplysninger for å prøve å kartlegge når hendelsen har skjedd og hva som kan være motivasjonen bak, sier Olsen.

På det nåværende tidspunktet er det for tidlig å si noe om hvem som har malt hakekorset og hva som kan være motivasjonen.

– Det kan være snakk om alt fra noen guttestreker der man ikke har forstått virkningen dette har på de som utsettes for det, eller det kan være noen som vil markere sin avsky eller en en form for hat eller trussel mot familien. Foreløpig er dette for tidlig å slå fast, sier Olsen.

Politiet har også gått ut i lokalmedia for å be lokalbefolkningen om hjelp til å innhente opplysninger.

– Anmodningen står seg fortsatt, og vi ønsker at folk skal ta kontakt dersom de tror de vet noe. Uten hjelp fra lokalbefolkningen vil det være vanskelig å komme til bunns i og finne ut hva motivasjonen egentlig er, sier Olsen.

Kontekst viktig

Forholdet er anmeldt under § 185 om hatefulle ytringer som er definert på følgende måte:

§ 185.Hatefulle ytringer Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres a)hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, b)religion eller livssyn, c)seksuelle orientering, d)kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller e)nedsatte funksjonsevne. Vis mer

FLERE LEDD: Ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf forteller at det er flere forholdt som må avklares før noen eventuelt kan bli dømt for hakekorset. Foto: Annemor Larsen

I lovteksten presiseres det at også symboler må kunne regnes som hatefulle ytringer.

VG har vært i kontakt med jurist og ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf for å høre hva som skal til for å få noen dømt for hakekorset. Kierulf forklarer at eksistensen av hakekorset i seg selv ikke vil være nok for domfellelse, da betydningen må tolkes i forhold til den spesifikke konteksten symbolet er fremsatt i.

– Første steg er å slå fast hvorvidt det virkelig er en hatefull ytring. Deretter må man vite om ytringen er rettet mot noen personer spesifikt, også hvorvidt ytringen er rettet mot disse personene på grunn av deres nasjonalitet, sier Kierulf.

Hun trekker frem en tidligere sak der tre personer ble siktet for hatefulle ytringer etter å ha hengt opp et banner med et hakekors utenfor Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand.

– De ble imidlertid frikjent fordi det var uklart hvem symbolet var rettet spesifikt mot, sier Kierulf.