OVERLEVENDE: Eivind Rindal er kritisk til at Erna Solberg deltar på Utøya-markeringen på torsdag. Han mener hun ikke har gjort nok for å bekjempe ekstremisme de siste åtte årene. Foto: Sindre Sierk Rian

Eivind overlevde Utøya – ber Erna Solberg holde seg unna 22. juli-markering

Utøya-overlevende Eivind Rindal (33) beskylder Erna Solberg for å ha gjort lite for å stanse høyreekstremisme og konspirasjonsteorier. Han sier det er ubehagelig at statsministeren deltar på minnemarkeringen på Utøya torsdag.

Publisert: Nå nettopp

– Hennes tilstedeværelse gjør at jeg ikke engang vurderte å delta på minnemarkeringen på Utøya den 22. juli. Jeg føler rett og slett at det er ubehagelig å delta med en regjeringssjef som fremfor å forebygge terror fra ytre høyre, har bidratt til at det ideologiske landskapet kan utvikle seg mer, sier Eivind Rindal (33).

Han overlevde terrorangrepet mot AUFs sommerleir på Utøya for ti år siden. Nå kommer han med en kraftsalve mot statsministeren.

– De siste åtte årene med Erna Solberg i regjering har det skjedd fint lite for faktisk å forebygge høyreekstremisme og spredningen av konspirasjonsteorier. Det er konspirasjonsteorier om sosialdemokrater, venstresiden generelt og påstått islamisering av Norge og Europa. Det er det samme som i sin tid inspirerte Anders Behring Breivik, sier Rindal.

Les også: MDG-Lan mener Solberg burde tatt mer ansvar

VITNET: Eivind Rindal vitnet i rettssaken mot Anders Behring Breivik i 2012. Foto: Anette Karlsen / NTB

Har beskyttet Frp

33-åringen mener særlig at Solberg har hatt en manglende evne til å sette ned foten overfor enkelte Frp-ere i eget regjeringsapparat som han mener nører oppunder konspirasjonsteorier.

– Det er spesielt hvordan Solberg har hatt en apologetisk og beskyttende holdning i møte med kritikk som har kommet grunnet enkelte ministres tvitring, Facebook-innlegg og utspill i offentligheten.

– Da tenker jeg spesielt på en rekke profilerte Frp-politikere som har tjenestegjort for henne som justisminister. En justisminister sitter med ansvaret for politiet, PST og arbeidet mot radikalisering, sier Rindal.

Han trekker særlig frem Sylvi Listhaugs Facebook-innlegg i mars 2018, der den nåværende Frp-lederen påsto at Arbeiderpartiet var mer opptatt av «terroristenes rettigheter enn nasjonens sikkerhet».

– Erna Solberg har aktivt bidratt til å renvaske Frp, den ideologien de har stått for og det hatet de nører oppunder. Hun burde ha kjent sin besøkelsestid og forstått at det er på sin plass at hun ikke deltar på Utøya 22. juli, sier Rindal.

Frp-leder Sylvi Listhaug har blitt fremlagt sitatene fra Rindal og opplyser til VG via sin rådgiver Espen Teigen at hun ikke ønsker å kommentere saken.

STATSSEKRETÆR: Rune Alstadsæter og statsminister Erna Solberg. Foto: Frode Hansen

– Leit å høre

Statssekretær Rune Alstadsæter (H) svarer på kritikken på vegne av Erna Solberg.

– Det er leit å høre at Rindal ikke ønsker å være til stede på minnemarkeringen på Utøya 22. juli. Statsministeren deltar på invitasjon fra Støttegruppa og AUF, noe hun har gjort hvert år siden 2014, skriver Alstadsæter i en e-post til VG.

Han sier det er grunn til å være bekymret for hatytringer og konspirasjonsteorier, men mener at regjeringen i åtte år har jobbet «systematisk for å bekjempe hatprat og ekstremisme».

Han sier han er enig i at debatten har blitt tøffere og hardere, særlig på nett og i sosiale medier.

– Når det gjelder Sylvi Listhaugs Facebook-post, sa statsministeren til Dagsrevyen samme helg at det var «for tøft, det var over grensen». Facebook-posten er beklaget fra Stortingets talerstol, og Listhaug gikk av som statsråd, skriver Alstadsæter.

UTØYA: Nåværende Ap-leder Jonas Gahr Støre i samtale med overlevende Eivind Rindal under ettårsmarkeringen på Utøya i 2012. Foto: Heiko Junge / NTB

Har tatt det opp med støttegruppen

Rindal sier at han for noen uker siden ringte Lisbeth Røyneland, leder for den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, for å si hva han mente om Solbergs deltagelse.

– Jeg fikk bekreftet at dette var en ting de hadde diskutert, men at de landet på at det var riktig å ha med det offisielle Norge på minnemarkeringen på Utøya, sier Rindal.

– Er det ikke positivt at en statsminister fra Høyre og representant for det offisielle Norge kan delta på en minnemarkering på Utøya?

– Jeg tenker at det ideelt sett er fint å ha tilstedeværelse fra det offisielle Norge, men jeg klarer ikke å unngå å tenke på at det er dypt problematisk, sier Rindal.

Pressekontakt Miriam Einangshaug i Støttegruppen sier til VG at de ikke har mulighet til å kommentere saken nå.