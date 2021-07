NÆRKONTAKT: Papegøyen falt pladask for sykkelhjelmen til Turid Glærum. Foto: PRIVAT

Turid (71) fikk papegøye på nakken

Turid Glærum var på sykkeltur på Jeløya utenfor Moss da en fargerik skapning plutselig stupte ned mot hodet hennes.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

– Ja, den kom virkelig fra oven. Vi snakker om et skikkelig stupdykk ned på min nakke, sier 71-åringen leende til VG.

Hun og ektemannen Odd Kåre Dalbye (72) kommer fra Ås, men lørdag la de sykkelturen til Jeløya.

– Jeg fikk litt sjokk, men jeg hadde nervene såpass under kontroll at jeg fikk sagt til mannen min at han måtte ta bilde, forteller hun.

Papegøyen krabbet etter hvert opp på hjelmen, der den satt og hakket litt.

– Det så ut til at den hadde tenkt å bli der, så etter hvert måtte jeg be mannen min om hjelp til å få den bort. Men akkurat hvordan han klarte det, er litt uklart for meg, humrer hun.

Etter å ha fått fuglen på avstand, syklet ekteparet videre, men cirka fem hundre meter lenger opp i veien, møtte de papegøyen igjen.

– Da satt den på hånden til en ung dame og spiste peanøtter, forteller Glærum.

– Det var hun som eide den, og hun kunne fortelle at fuglen er trent opp til friflyging, og at den er veldig glad i folk. Hun hadde sett at den flakset rundt der nede, så hun skjønte at den hadde funnet seg et «offer».

Eieren skal ha forklart at fuglen er veldig glad i isopor.

– Det er jo isopor inne i hjelmen, så det var vel derfor den slo seg så til ro, gjetter Glærum.

Hun er ikke spesielt redd for fugler, men er mindre begeistret for måker. Nærgående papegøyer har aldri vært et problem – før nå. Da Glærum først hadde kommet seg over det lille sjokket, syntes hun det hele var ganske morsomt.

– Papegøyen var nydelig, og eieren en veldig koselig dame. Dette var vår første sykkeltur på Jeløya, men det blir nok ikke den siste. Jeg er ikke traumatisert, for jeg trodde jo ikke akkurat at den skulle spise meg opp, sier hun og legger til:

– Kanskje støter vi på fuglen igjen?

Hun mener det må ha vært en ara-papegøye.

– Så den snakket ikke med dere, da?

– Det spurte barnebarnet vårt om også, men nei, den gjorde ikke det, sier hun og ler.

VG kjenner ikke papegøye-eierens identitet.

