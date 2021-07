DOSER: Vaksinedoser gjøres klar til vaksinering. Foto: Helge Mikalsen, VG

Kommuner sliter med å få unge til å ta vaksinen – gir dose to etter tre uker

I Nesodden og Ullensaker har så få unge takket ja til første dose av coronavaksinen at man har sett seg nødt til å gi dose to til allerede vaksinerte. Det skjer flere uker tidligere enn det FHI anbefaler.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Nesodden kommune har, som alle andre kommuner, slitt med den yngste gruppen. De uteblir i større grad fra timene eller avbestiller, sier Anita Nilsen, kommunalsjef helse, omsorg og sosial i Nesodden kommune til VG.

Kommunen har denne uken vaksinert gruppe 10 som er personer i alderen 18–24 år og 40–44 år. Den noe labre responsen hos de yngste førte til at kommunen valgte å tilby drop-in-vaksinering forrige uke. Dette førte til at de startet på nye hetteglass som må brukes opp.

– Ifølge FHI har vi da to valg: Man kan gå i dialog med nabokommuner om ekstra doser, eller fremskynde dose to. Vi har bestemt oss for å kjøre drop-in neste uke, og dersom vi har flere doser til overs, supplerer vi med å gi dose til de som har fått første dose for minst tre uker siden, sier Nilsen.

FREMSKYNDER DOSE TO: Anita Nilsen, kommunalsjef helse, omsorg og sosial i Nesodden kommune bekrefter at kommunen fremskynder dose to. Foto: Nesodden kommune

Det betyr at flere personer som allerede har fått første dose kan ha fått eller vil få dose to mye tidligere enn først tiltenkt. Dette til tross for FHIs råd om å ha et 12 ukers intervall mellom dosene, for å få satt flest mulig førstedoser.

– Derfor kan det hende det blir noen få heldige i uke 29 som får andre dose med kortere intervall. Etter det kommer vi ikke til å gi det tilbudet, og vi takker nei til doser i uke 30, 31, 32 og 33, samt en del av dosene i uke 29. Statsforvalteren er informert om dette, sier helsesjefen.

Ullensaker gjør det samme

Kommuneoverlegen i Ullensaker, Einar Kristian Borud, forteller til VG at kommunen først og fremst søker om å bruke de tildelte dosene på egne innbyggere som ikke har mottatt dose én.

Men den siste tiden har flere i de yngre aldersgruppene ikke svart på tilbudet om vaksine.

Derfor har også de fått et overskudd med doser, og tilbyr nå dose to tidligere enn planlagt.

– Vi har allerede tilbudt dose to tidligere og fortsetter i ukene fremover til overskuddsdosene er brukt opp, legger han til.

TILBYR DOSE TO: Einar Kristian Borud, Kommuneoverlegen i Ullensaker, bekrefter at de i de neste ukene vil tilby dose to. Foto: Ullensaker kommune

I Ullensaker kommune har 82 prosent av befolkningen fått minst én dose. FHI anser at man er ferdig med å tilby dose én når man har minst 90 prosent dekning.

– Hvor mange vil det i så fall være snakk om som får dose to med kortere intervall?

– Det har vi ikke oversikt over ennå før uke 29 er ferdig. Vi har oppfordret innbyggere til å ta dose en i uke 29, og har ledige timer denne uken, informerer kommuneoverlegen.

Borud peker videre på at de vil vurdere fortløpende om de vil gi fra seg doser i en senere uke om de ikke får nok unge til å ta vaksinen.

FHI: Må bare skje som unntak

– FHI har tydelig kommunisert til kommunene og vaksinekoordinatorene, at kommunene skal innkalle til første dose og at de skal tilby drop-in dersom de ikke får innkalt flere, sier assisterende direktør i FHI, Jasper Littmann.

Samtidig har FHI oppfordret kommunene til å avbestille fremtidige leveranser dersom man ikke får brukt dosene til dose én, slik at dosene kan inngå i den generelle vaksineforsyningen. Da vil dosene gå til kommuner som ikke har kommet like langt.

DOSE TO SOM SISTE INSTANS: Assisterende direktør i FHI, Jasper Littmann, sier at overskuddet av dose en kan brukes som dose to for å unngå at de kastes. Foto: Lise Åserud/NTB

I tilfeller hvor en kommune allerede har tatt imot doser til dose én, som de ikke får brukt, har FHI som siste mulighet åpnet for at disse dosene brukes som dose to, for å unngå at de må kastes.

Dette er gitt at det ikke er mulig å tilby vaksinering til beboere i nabokommuner, forklarer Littmann.

– Vi kan ikke kommentere status for hver enkelt kommune, men kommunene er kjent med disse retningslinjene, og dersom enkelte kommuner nå tilbyr doser til dose to, så forventer vi at dette skjer som siste instans og bare for doser som ikke kunne avbestilles, sier han.