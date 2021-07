TRIST ULYKKE: En amerikansk kvinne i 40-årene døde i forbindelse med en basehoppulykke lørdag. Det er ikke den første ekstremsportulykken i Loen. Foto: Gisle Oddstad

Basehopper omkom i Loen: − Hun var et sprudlende menneske

Den amerikanske kvinnen i 40-årene døde lørdag i en basehoppulykke i Stryn kommune. Ordfører Per Kjøllesdal (Sp) omtaler ulykken som «forferdelig trist».

Publisert: Nå nettopp

– Det er mange som er berørte av det som har skjedd, og de ansatte har mistet en god kollega, sier administrerende direktør Richard Grov ved Hotel Alexandra i Loen.

Kvinnen i 40-årene fra Colorado jobbet ved hotellet, og var godt likt blant de ansatte ifølge direktøren.

– Hun var et sprudlende menneske, med et veldig vinnende vesen, fortsetter han.

Dagen ulykken inntraff skulle hun egentlig på jobb klokken 13. Da hun ikke dukket opp ble hun meldt savnet kort tid etter.

– Like trist hver gang noe sånt skjer

Ordfører i Stryn Per Kjøllesdal synes ulykken er veldig trasig.

– Det er rett og slett forferdelig trist, sier han.

Kvinnen tok den populære Loen Skylift opp til Hoven-fjellet lørdag morgen for å hoppe.

Etter at kvinnen ble meldt savnet av hotellet der hun jobbet, ble det iverksatt redningsaksjon med mannskap fra nødetater, frivillige og redningshelikopter fra Florø.

Klokken 17.43 meldte redningshelikopteret at de hadde gjort funn av en omkommet person i søksområdet. Senere ble det bekreftet at det var den savnede kvinnen, og at pårørende var varslet.

Flere lignende dødsfall i Loen de siste årene

Det har inntruffet flere lignende ekstremsportulykker i området de siste to årene.

Under sensommeren 2020 døde 26-år gamle Kim Ofte Gongsholt i en basehoppulykke. Våren 2019 omkom den 20-år gamle studenten Astri Brandal Reynolds etter at hun traff vaieren i Loen Skylift med speedglider. Og noen måneder senere døde en mannlig basehopper i 20-årene da han fikk problemer under landing.

Ordføreren forteller til VG at de har et stort fokus på å gjøre ekstremsportaktivitetene i kommunen så trygge som mulig.

– Vi har fokus på sikkerhet jevnt og trutt, og det er alltid like trasig når slikt skjer.

– Selv om man har fokus på det innad kommen og miljøet så er ulykker vanskelige å unngå dessverre, fortsetter han.

Han er usikker på om det er flere tiltak som kan iverksettes for å hindre slike ulykker.

– Det er nok ikke så mye vi og de i miljøet kan gjøre utover det de tiltakene som allerede gjøres, sier han.