Vurderer nye tiltak i Bergen: − Håper de sparer skolene

BERGEN (VG) I dag skal byrådet i Bergen ta stilling til om det skal innføres tiltak for å begrense smitten. Rektoren ved Bergens største videregående skole håper de kan starte skoleåret på grønt nivå.

– Jeg håper de sparer skolene og ser på andre tiltak først. Håpet mitt er at vi kan starte skoleåret uten skilt og formaninger, sier Lars Berntsen, rektor ved Amalie Skram videregående skole, til VG.

Bergen satte i dag en dyster rekord for 2021 med 82 nye smittetilfeller. De har den siste uken opplevd økende smitte, og har registrert 557 nye smittede i kommunen de siste 14 dagene. Totalt antall som har vært smittet i Bergen er 7490.

Før sommerferien fikk skolene beskjed fra Utdanningsdirektoratet om at de kunne planlegge skolestart på grønt nivå. Den økende smitte har ført til bekymring for at skoler igjen må innføre restriksjoner.

– Vi ble veldig glade da vi fikk den meldingen. Før ferien fjernet vi alle «Ikke sitt her»-skiltene». Jeg håper vi slipper å ta dem frem igjen. Jeg håper virkelig det, sier Berntsen.

SPENT: Rektor Lars Berntsen ved Amalie Skram videregående skole i Bergen sier han håper de kan starte skoleåret neste mandag uten forbudsskilt og formaninger.

Rektoren sier at smitteverntiltakene har preget skolehverdagen i stor grad siden pandemien rammet i mars i fjor. Han håper de slipper nye perioder med fjernundervisning.

– Det er noe med at man skal føle at man er en del av et skolemiljø. Det er en dimensjon vi mister når elevene ikke kan være på skolen. For mange har skolen vært et fristed under pandemien. Vi har leksehjelp og mange andre aktiviteter etter skoletid, men på gult nivå kan vi ikke ha felles samlinger og arrangementer.

– Hva tenker du om at det kan komme perioder med tiltak også det kommende skoleåret?

– Det må vi bare forholde oss til, og stole på at myndighetene har gjort grundige vurderinger. Nå har vi erfaring og rutiner på plass, det hadde vi ikke da vi måtte stenge i mars i fjor. Vi har lært mye i denne perioden.

VALGFRITT: I personalkantinen ved Amalie Skram videregående skole har de ansatte et stort utvalgt håndinfeksjonsmidler å velge mellom.

Berntsen sier at det har hatt stort fokus på å ta vare på elevene som allerede slet med utfordringer før pandemien, eller som fikk det under pandemien.

– Det er mange skjebner, og helsesykepleierne våre har hatt veldig mye å gjøre det siste året. Det er ikke til å legge skjul på at mange elever har slitt med depresjoner, og vi har hatt fokus på å hjelpe og inkludere elever som har hatt behov for hjelp.

I vinter ble det gjennomført rundt 10.000 hurtigtester blant elever og ansatte ved skolen, uten at de ble påvist et eneste smittetilfelle. Berntsen har ikke oversikt over hvor mange som måtte i karantene som nærkontakter til smittede.

– Vi hadde et tilfelle der 150 elever og ansatte måtte ti dager i karantene på grunn av at en elev var nærkontakt til en smittet, sier han.

I slutten av juli opplyste regjeringen at unge under 18 år slipper smittekarantene fra midten av august, for eksempel hvis en klassekamerat får påvist smitte. Ungdom må likevel i karantene hvis nære husstandsmedlemmer eller andre nærstående er smittet.

Berntsen sier at de foreløpig ikke har fått noen beskjed fra myndighetene om denne endringen.

– Dette betyr at man i noen tilfeller kan teste seg, i stedet for å gå i karantene. Men inntil videre forholder vi oss til den gjeldende smittevernveilederen, sier han.

Rektor ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen, Leif Sigurd Danielsen, setter også sin lit til at skolen kan starte på grønt nivå neste mandag.

– Smittetallene blant de unge mellom 13 og 19 år er stigende i Bergen, men likevel lave. Jeg håper vi unngår tiltak på skolene, og at eventuelle tiltak innføres på andre områder, sier han.

ØKENDE SMITTE: Det er fortsatt en trend med høye smittetall der unge voksne utgjør hoveddelen av de smittede, uttalte Bergen kommune i en pressemelding onsdag denne uken.

Torsdag var 14 av 82 nye smittede i Bergen i aldersgruppen 13–19 år. I aldersgruppen 20–29 var det 36 nye smittede, ifølge en oversikt fra Bergen kommune.

Det forrige skoleåret hadde alle elevene ved Nordahl Grieg hjemmeundervisning en kort periode. I tillegg til flere perioder der halvparten av elevene hadde hjemmeundervisning, mens resten var på skolen.

– Vi vil jo helst ha alle elevene på skolen. Det er ikke bra, verken læringsmessig eller sosialt, å være borte fra klasserommet. Det gjelder både for elever og lærere.

OPTIMIST: Leif Sigurd Danielsen er rektor ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen.

Danielsen sier de gjennom hele året har hatt et eget tilbud til elever som har slitt læringsmessig eller hatt en utfordrende livssituasjon totalt sett.

– Det har vært tøft for mange, sier han.

Danielsen sier han er forberedt på at også det kommende skoleåret kan by på utfordringer.

– Det har vært et krevende år, men jeg synes vi har taklet det på en god måte. Jeg er optimist - og vi må bare ta de utfordringene som kommer.

– LÆRERE GRUER SEG: Steffen Handal er leder i Utdanningsforbundet.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, sier at de får flere henvendelser fra lærere som er engstelige for skolestart.

– Noen gruer seg rett og slett, når delta-varianten bidrar til at det ifølge Espen Rostrup Nakstad i FHI kan komme en fjerde smittebølge, og smitten sprer seg blant de unge. Det er en uro mange av medlemmene våre har.