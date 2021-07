SMITTE: Torsdag fikk Ørsta og Volda enda et smittehopp. Foto: Frode Hansen, VG

Nytt smittehopp i Ørsta og Volda – har bedt nabokommuner om hjelp

Smitten fortsette å stige på søre Sunnmøre. Torsdag ble det registrert 49 nye smittetilfeller i Ørsta og Volda.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kommunene opplyser om de nye smittetilfellene i en pressemelding, der de også oppfordrer innbyggerne til å unngå sosial kontakt, og avlyse alle arrangementer til helgen.

Nesten samtlige av de nye smittetilfellene stammer fra utbruddet som startet på utestedet My kitchen i Volda forrige helg, bekrefter kommunelege i Ørsta, Marte Vaage Øie, til VG.

Hun opplyser at de ikke har et eksakt tall, fordi det stadig kommer inn flere positive prøver. De forventer også at smittetallet stiger i løpet av dagen, og at det skal dreie seg om den mer smittsomme deltavarianten.

– Akkurat nå er det krevende. Vi kaller tilbake folk fra ferie og henter inn ekstra ressurser, sier kommunelegen til VG.

Tidligere torsdag ble det meldt om 16 smittede i de to kommunene det siste døgnet men tallet har altså blitt oppjustert.

Det siste døgnet har også 15 personer fått påvist koronasmitte i Ålesund. Blant dem har to av smittetilfellene sammenheng med utbruddet i Ørsta og Volda.

– Omtrent 60 personer sitter nå i isolasjon i kommunen, mens 229 personer er i karantene. Kommunen har dermed et stort utbrudd med deltavarianten av viruset, skriver Ålesund kommune i en pressemelding.

Frykter utbruddet vil ta tid

Ørsta og Volda har nå en god testkapasitet, men sliter med å få bemannet smittesporingen.

Kommunen har bedt nabokommuner om hjelp til smittesporing, men bare fått tilbud om hjelp til testing.

-- Vi må bare skrape sammen det vi kan av folk og jobbe lange dager, sier Øie.

Kommunelegen frykter utbruddet kan være unødvendig lenge om smittesporingen fortsetter å være sprengt.

– Vi er på dag fire siden de første vi får meldt og det tar som regel to til fire uker å slå ned et slik utbrudd. Men om TISK-kapasiteten sprenges kan det ta lengre tid, sier hun.

Vil unngå lokal forskrift

– Dette er den mest alvorlige situasjonen vi har vært i, sånn det ser ut nå. Utbruddet kom på verst tenkelige tidspunkt, sa Volda-ordfører Sølvi Dimmen til VG i går.

Det er deltavarianten som nå herjer i området. De smittede er i hovedsak unge voksne og skal ha vært på flere fester i området i helgen.

Selv om kapasiteten er sprengt, il kommunen jobber for å bekjempe smitten uten å innføre nye lokala forskrifter opplyser kommuneoverlegen.

– Fremdeles er det flest unge voksne men at vi forventer at det vil spres seg til andre aldersgrupper neste uke, sier kommunelege Øie.