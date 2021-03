SYKKEL, SYKKEL, SYKKEL: Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg, vil ha sykler og trikker, men tør ikke anbefale unge i storbyene å droppe «lappen». Foto: Terje Pedersen

MDG-Lan vil fra Oslo til Stortinget: Slik vil hun forandre din by

MDGs Lan Marie Berg er elsket og omstridt i sin egen by, Oslo, i kamp for sykkel og mot bilen. Nå vil hun inn på Stortinget for å endre landets storbyer.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

Hun har ledet an i en grønn kamp i hovedstaden, som har fjernet 4800 parkeringsplasser for å gi plass til sykkelstier.

Nå vil hun videre, og har som partiets førstekandidat i Oslo mulighet for å innta rikspolitikken etter høstens valg.

– Du er ikke bare populær i Oslo når du fjerner stadig flere parkeringsplasser for å lage sykkelstier?

– Å legge til rette for at flere kan velge sykkelen enn bilen er bra for byluften, klima og folkehelsen. Undersøkelser viser at det er stor støtte til bygging av nye sykkelveier i Oslo, sier Berg til VG midt i partiets digitale landsmøte i helgen.

Hun forstår at ikke alle er enige.

– Jeg har forståelse og respekt​ for at man kan ha ulike syn, men samtidig er det sånn i en tett by som Oslo at skal man ha mer plass til fotgjengere, syklister og skolebarn, ja så må man ta noe av plassen fra privatbilene.

VIL BLI RIKSPOLITIKER: Lan Marie Berg sier landets byer vil se annerledes ut hvis hun får bestemme. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Hvis du får det som du vil og ender på Stortinget; skal du jobbe for å ta de samme grepene i landets byer; altså prioritere gående og syklister fremfor bilen?

– Ja. Jeg mener kommunene skal ha stor frihet til å lage planer som passer for dem, men vi trenger en regjering som støtter og oppmuntrer kommunene om å gjøre mer for klima og miljø.

Hun viser til Nasjonal Transportplan som nylig ble lagt frem.

– I den vil regjeringen bruke 500 milliarder på veier de neste 12 årene, men bare 1 promille av dette - 500 millioner - på barnas transportplan. Dette er en av mange grunner til at vi trenger en ny og grønnere regjering, sier Berg.

SYKLET TIL LANDSMØTET: Lan Marie Berg kom selvfølgelig på sykkel da hun skulle møte pressen under oppstarten av landsmøtet. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Hun har laget en ti punkts liste over tiltak for storbyer hvor satsing på syklende, gående og byliv, foran parkeringsplasser er et sentralt punkt. Sammen med blant annet bygging av flere grøntområder og skroting av motorveier.

Her kan du lese hennes ti punkter:

Bergs ti grep for grønnere storbyer Bli verdens første utslippsfrie land Sats på syklende, gående og byliv foran parkeringsplasser Trygge skoleveier for alle Billigere å reparere enn å kjøpe nytt Skrot motorveier og prioritere jernbane og bedre nattog Bedre og billigere å reise kollektivt, og økte bompenger Nye grønne arbeidsplasser med CO2-fangst fra avfall. Legg til rette for sunn og bærekraftig mat. Flere parker og grøntområder, og gjenskap bynær villmark Riv færre bygg og bruk utslippsfrie maskiner. Vis mer

Berg sier byene i Norge vil se annerledes ut om hun får det som hun vil.

– Ja, i altfor mange år har byene blitt planlagt på bilens premisser. Motorveilobbyen har hatt tunge støttespillere på Stortinget, mens engasjementet for klima, miljø og trafikksikkerhet har vært fraværende. Vi vil legge til rette for mer byliv og mindre forurensning.

Det vakte reaksjoner da de varslet fossilbil-fri sone i Oslo sentrum, hvor det bor dobbelt så mange innbyggere som i Drammen.

– Vil du lage fossilbilfrie soner i andre byer også?

– Ja, jeg mener dette bør være opp til politikerne lokalt å avgjøre, og det har vi i MDG fremmet forslag om i Stortinget. Store nullutslippssoner er et effektivt klimatiltak, som også vil bidra til å gjøre byluften bedre.

Hun sier at deres politikk i Oslo virker.

– Nå er det rekordmange som bruker parkene og lekeplassene våre, og antallet syklister eksploderer. Når tusenvis av mennesker prøver seg på sykkelsetet for første gang, er det godt å vite at de kan sykle på egne sykkelveier, og ikke midt i trafikken.

Berg er omstridt, men var den som fikk flest personstemmer i lokalvalget i 2019.

– Byfolk vil ha mindre biltrafikk, mer fuglekvitter fra vinduene våre istedenfor støy, og bedre sykkelveier, og et bedre T-bane og trikketilbud, sier hun og legger til:

– Det er heldigvis ikke så mange som ønsker å lenke seg fast mot sykkelveier sammen med Fabian Stang, sier hun og viser til den tidligere Oslo-ordførerens kamp blant annet mot sykkelveien i Gyldenløvesgate.

– Det kommer nå stadig flere bildelingsordninger: Er det noe vits å ha egen bil hvis du bor i by?

– Undersøkelser viser at stadig færre har bil i Oslo, og bildelingsordninger er en god løsning for veldig mange. De fleste steder i Oslo er kollektivtilbudet så bra at man kan klare seg uten bil i hverdagen.

Bil-argument

Hun legger dog til:

– Men det er også folk som er avhengig av bil enten det er på grunn av arbeid eller at man er svak til bens, og det er viktig at byen også er tilgjengelig for dem.

UNGT VALG: – Stadig færre unge velger å ta «lappen», sier Berg fornøyd. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Din mulighet til å syklifisere andre storbyer vil først og fremst kunne skje hvis dere havner på vippen i Stortinget og reelt kan presse regjeringen til å gi grønne penger til kommunene?

– Ja, og det viser hvor mye som står på spill i denne valgkampen. En stemme på De Grønne er den beste oppskriften for å få satt Norge på ny kurs, slik vi har vist i Oslo og andre kommuner hvor vi er med og bestemmer.

– 3000 gatepunkt åpnet

– Du vil bygge ned stadig flere parkeringsplasser. Hvor skal elbilene parkere i Oslo når parkeringsplassene er borte?

– Tidligere i år åpnet jeg gateladepunkt nummer 3000, og vi utplasser de der hvor de trengs mest. Vi har også satt opp flere hundre bildelingsplasser, sier Berg.

Hun viser til at de også støtteordning for borettslag og sameier.

– Det er en kjempepopulær støtteordning som har muliggjort over 56 000 ladepunkter.

Hun legger til:

– Stadig flere Oslo-folk klarer seg uten bli, og hjemkjøring og bildeling blir stadig mer populært. Da trengs det færre p-plasser.

– Trenger unge mennesker som bor i byer å ta «lappen»?

Hun ler.

– Det må vel nesten de unge svare for selv, og tallenes tale er vel klar også her; at stadig færre unge velger å ta lappen. Det er veldig bra at mange unge er veldig opptatt av klima og miljø, og foretrekker friheten som kollektivtransport eller sykkel gir i storbyer som Oslo.

– Berg bør være utenfor Stortinget

Energipolitisk talsmann i Frp, Terje Halleland, sier Berg ikke bør inn på Stortinget.

– Dette intervjuet er bevistet på hvorfor Berg og De Grønne bør være utenfor Stortinget. Jeg er redd hvis vi får en regjering som presses av De Grønne til å innføre støtteordninger som ødelegger for bilen og bilistene.

BERG-KRITISK: Terje Halleland fastslår at elbilene er i ferd med å overta. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Han sier innfasingen av elbiler går så bra, at å strupe fossilbilene, ikke er nødvendig.

– Vi ser at elbilene er i ferd med å overta. Det er vel og bra, men da er det fullstendig unødvendig å gjøre det vanskeligere og dyrere å kjøre diesel- og bensinbiler.