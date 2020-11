GLATT: Bilde fra veikamera ved Røldalstunnelen lørdag kveld. Foto: Statens Vegvesen

Voldsomt uvær – flere fjelloverganger stengt

Flere fjelloverganger i Sør-Norge er stengt på grunn av uvær, og det blåser generelt kraftig over hele kysten.

Et kraftig uvær herjer i Sør-Norge.

På E134 over Haukelifjell er det nå kolonnekjøring, riksvei 7 over Hardangervidda er stengt, fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol er stengt og fylkesvei mellom Tyin og Årdal er stengt.

– Det er uvær i fjellet. Vi jobber det vi kan for å holde veiene åpne, sier trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen Vest Jørgen Bødtker til VG.

Overgangene riksvei 13 Vikafjellet, E16 Filefjell og riksvei 52 Hemsedal er fremdeles åpne.

Bødtker er ikke sikker på om overgangene som fremdeles er åpne, vil være det utover kvelden og natten.

Det er heller ikke sikkert når de stengte overgangene kan bli åpnet igjen, fordi det er meldt mye uvær i fjellet det neste døgnet.

– Det er entreprenørene og de som jobber på fjellet som tar avgjørelsen om når de kan åpne veien igjen, og om det er forsvarlig å kjøre disse strekningene, sier Bødtker.

Ras i Stryn

Fredag sendte Meteorologisk institutt og NVE ut hele 45 farevarsler for helgen, der de advarte mot sterke vindkast, høy vannstand, flom, jordskred og generelt mye nedbør.

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Bente Wahl sier at det kommer til å blåse mye i fjellet også i morgen.

– Det blåser storm mange steder i fjellet og med snøbyger i tillegg. Da blir det dårlig sikt.

Oppe på 1900 meters høyde i Jotunheimen er det vindkast oppe i 45 meter i sekundet.

– Det kommer til å blåse mye i hele morgen også, og man må regne med dårlig føre og sikt. Det kan variere med blå himmel og sol, til å plutselig bli helt tett med snø.

I Oldedalen i Stryn gikk det i ettermiddag et ras over fylkesvei 5724. Raset gjorde ikke skader. Ifølge politiet er raset 1,5 meter høyt og fire meter brett.

Wahl sier at det blåser generelt kraftig over hele kysten av Sør-Norge for øyeblikket.

– Det blåser mye nå, og det er sterk kuling langs store deler av kysten. Det er et kraftig lavtrykk ute i Atlanterhavet.

Mest blåser det i Møre og Romsdal, der det er full storm med vindkast på opptil 34 meter i sekundet.

– Det kommer til å fortsette å blåse utover natten, sier Wahl.

Publisert: 21.11.20 kl. 18:03 Oppdatert: 21.11.20 kl. 18:19