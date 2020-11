50 000 studenter søkte om ekstra lån fordi de mistet inntekter. 600 millioner kroner står ubrukt. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

Studenter vil ha 600 millioner kroner som står ubrukt

I vår ga Stortinget en milliard til en student-støtte, men kun 400 millioner ble brukt. Nå krangler studentene og statsråd Henrik Asheim (H) om hvor resten skal ta veien.

Leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), Andreas Trohjell, sier de ble overrasket da de studerte regjeringens forslag til statsbudsjett.

– 600 millioner kroner som var øremerket til studentstøtte blir sendt tilbake. Det er veldig spesielt, når vi vet at det er mange studenter som er permitterte og står helt uten inntekt og støtte, sier Trohjell.

Han ber statsråd Henrik Asheim om å endre regjeringens politikk på området.

– Asheim har sagt at han følger studentenes situasjon tett. Da må han vise det med handling. Hvis disse pengene trekkes inn, forventer vi nye, sier Trohjell.

Skulle hjelpe studenter med tapt inntekt

Leder i Norsk Studentorganisasjon, Andreas Trohjell. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Ordningen som skaper strid, var at studenter med tapt inntekt kunne søke om 26.000 kroner i ekstra lån. Studentene kritiserte ordningen fordi de ikke fikk støtten i form av stipend.

– Mange studenter kvier seg for å låne mer enn de allerede gjør. Derfor stusset vi over at vi måtte låne, mens andre samfunnsgrupper fikk ren støtte. Vi ønsker at Asheim skal fryse de 600 millionene og endre ordningen, sier Trohjell.

Han presiserer at Stortinget etterhvert endret noe på ordningen i studentenes favør, slik at 8 000 av de 26 000 kronene ble gjort om til stipend.

– Det var ikke mange nok som søkte midler?

– Det var 50 000 studenter som søkte. Jeg synes det er mange, svarer Trohjell.

Statsråd Henrik Asheim (H). Foto: Fredrik Hagen

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) presiserer at tilbakeføringen av pengene først og fremst er budsjetteknisk. Han viser videre til at relativt få studenter søkte.

– Dette var en ordning vi innførte i vår som et krisetiltak da vi stod i den største ledighetskrisen siden andre verdenskrig. Siden det var få som benyttet seg av den, forlenget vi den en gang for å få flere studenter til å bruke den. Det ble brukt cirka 400 millioner av milliarden som sto til disposisjon. Det er vanlig praksis at restbeløpet da går tilbake til fellesskapet ved årets slutt, sier Asheim.

Henrik Asheim vil målrette støtten til studenter bedre enn sist. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Vil målrette støtten bedre

Vil det komme en tilsvarende ordning for 2021?

– Det har vi ikke tatt stilling til. Lånekassen har mulighet til å tilpasse en del ordninger raskt, dersom vi ser at det blir et behov for det. Hvis vi lander på å gjøre noe tilsvarende en gang til er det mulig vi skal se om det kan målrettes enda bedre slik at det treffer de studentene med størst behov, sier Asheim.

Publisert: 20.11.20 kl. 21:01 Oppdatert: 20.11.20 kl. 21:15

