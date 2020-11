FRYKTER KONSEKVENSENE: Kommuneoverlege i Eidsvoll, Carl Magnus Jensen, er bekymret for hvordan situasjonen utvikler seg etter at fire eldre, utviklingshemmede beboere i risikogruppen nå er smittet. Foto: Terje Bringedal

Sykehjemsmitten i Eidsvoll: Smittet ansatt jobbet flere steder

Smitteutbruddet på to sykehjem og én omsorgsbolig på Eidsvoll knyttes til rotasjon av ansatte på tvers av arbeidsplasser: – Ikke ønskelig, men heller ikke forbudt, sier kommuneoverlegen.

Etter at to sykehjem i kommunen denne måneden ble rammet av et større smitteutbrudd, opplever Eidsvoll kommune nå det alle kommuner frykter mest.

På sykehjemmet Villa Skaar Valstad ble 22 av 23 beboere på kort tid smittet, og på bare én uke døde seks av dem. 20 ansatte ble også smittet.

Deretter ble det oppdaget smitte hos tre pasienter og én ansatt på Vilberg helsetun kommunale sykehjem. Smitten ble avdekket etter at smittesporing viste at en ansatt jobbet ved begge sykehjemmene.

Onsdag døde én av beboerne ved Vilberg helsetun.

Samtidig blir det også kjent at nok en kommunal institusjon i kommunen har fått påvist smitte. De smittede er eldre utviklingshemmede i risikogruppen.

Nok en gang kan smitten knyttes til en ansatt som har jobbet på flere steder, blant annet på smitterammede Villa Skaar.

– Det er absolutt ikke ønskelig at ansatte som jobber på en smittet avdeling også jobber på en ikke-smittet avdeling i kommunen, sier ordfører John-Erik Vika (Sp) til VG onsdag.

– Ikke ønskelig

Kommuneoverlege Carl Magnus Jensen bekrefter overfor VG at det er en generell utfordring at ansatte har flere små stillinger hos ulike arbeidsgivere og på tvers av kommunegrenser.

Han forteller at ansatte har plikt om å opplyse sin arbeidsgiver om andre arbeidsforhold, slik at dette ikke skal kunne gjenta seg.

– I et møte med helsevirksomhetene i kommunen ble arbeidsgivere oppfordret til å kartlegge sine ansatte og hvorvidt ansatte jobber flere steder. Så langt det er mulig og forsvarlig ønsker vi at ansatte forholder seg til én avdeling, sier Jensen på telefon til VG.

Kommuneoverlegen forteller at en ansatt ved omsorgsboligen for utviklingshemmede også jobbet på Villa Skaar Valstad.

Den ansatte ved omsorgsboligen skal ha jobbet på sykehjemmet 4. november. Det er samme dag som utbruddet ved sykehjemmet ble avdekket.

Vedkommende skal ikke ha jobbet der etter utbruddet ble kjent.

– Dette er ikke ønskelig, men det er heller ikke forbudt å ha flere arbeidsgivere. Det er klart at det ikke er heldig at ansatte har flere arbeidssteder, men i noen tilfeller er det nødvendig på grunn av kompetansebehov, forklarer Jensen.

SMITTESENTERET: Villa Skaar Valstad er hardt rammet av et større smitteutbrudd der 20 av 23 beboere og 14 ansatte er smittet. På bare en uke døde seks av de syke beboerne. Både smitten på Vilberg helsetun og omsorgsboligen kan knyttes tilbake til sykehjemmet. Foto: Terje Bringedal

Frykter ansatte er redde for å teste seg

Ordfører i Eidsvoll kommune, John-Erik Vika, er bekymret for utviklingen han ser i kommunen.

– Den er veldig trist. Det er det verst tenkelige situasjonen vi kan komme i, hvor det er de mest sårbare personen vi har som blir rammet, sier Vika til VG.

Selv synes kommuneoverlegen det var skuffende å avdekke et utbrudd nok en gang.

– Igjen blir jeg engstelig for konsekvensene. Så langt har vi nå gjort store tiltak flyttet beboere til smittepost på Vilberg helsetun, forteller han, sier Jensen.

Jensen frykter at skylden for utbrudd alene skal legges på enkeltpersoner, og mener det er vanskelig å hanskes med et virus som ikke alltid gir symptomer. Til syvende og sist er han redd dette fører til at helsepersonell vegrer seg for å teste seg.

– Jeg er bekymret for dette. Jeg får masse tips om saker og ting og jeg vet at det florerer ulike rykter om smittevei inn til sykehjemmet, og jeg er veldig i mot at det blir en gapestokk her, forklarer han.

Samtidig er han klar på at han tar eventuelle lovbrudd på alvor.

– Jeg vil selvfølgelig anmelde hvis jeg får informasjon om lovbrudd. Men først og fremst er det tydelig og god kommunikasjon vi trenger, og samtidig en åpenhet som gjør at folk tør å gjøre nødvendig testing, sier

Publisert: 18.11.20 kl. 18:42

