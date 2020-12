NORDMARKA: I november ble det satt fylkesvarmerekord også i Oslo, viser månedsrapporten fra Meteorologisk institutt. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Rekordvarme i november

Temperaturene i november var høyere enn normalt, viser ferske tall fra Meteorologisk institutt. Ikke siden 1900 har det vært varmere i november i Norge.

Riktignok må årets november dele førsteplassen med samme måned i 2011. November 2020 førte likevel til at flere steder fikk oppleve den varmeste novembermåneden på over 150 år.

På Torungen fyr ved Arendal, på Lista i Agder og på Utsira i Rogaland har det aldri vært varmere i november siden målingene startet i 1867, skriver NRK.

Gradestokken viste 18 grader

Den høyeste målingen i november ble registrert i Tafjord på Sunnmøre, som med sine 18,1 plussgrader (16. november) ble det varmeste stedet i landet denne måneden. Tettstedet ligger innerst i en fjordarm – i kommunen som heter nettopp Fjord.

Ordfører Eva Hove (AP) forteller at det ikke er første gang Tafjord topper temperaturlistene.

– Tafjord har en tradisjon for å ha høye temperaturer, og det er ikke sjelden at vi har varmerekorder. Vi har opplevd rekorder både på vintrene og somrene, sier Hove til VG.

Hun er likevel bekymret for tendensen der været blir stadig mildere.

– Det som kjennetegner våre vintre nå er jo at det er jevnt over varmere. Det kjennes ubehagelig å tenke på at dette kan være et utslag av global oppvarming.

MILDVÆR: Vestlandsvinteren er så langt av det mildere slaget. Bildet viser Geirangerfjorden på senvinteren i år. Foto: Gisle Oddstad

Varmere enn normalt

Flere steder i landet viser målestokken høyere temperaturer enn det som er vanlig.

1894 meter over havet, på Juvasshøe i Innlandet, viser målingene et gjennomsnitt på minus 3,9 grader. Det er 4,5 grader varmere enn det som er normalen på den høyestliggende målestasjonen til Meteorologisk institutt.

Også på Finnmarksvidda har det vært mildere: Ifølge Meteorologisk institutt lå gjennomsnittstemperaturen i november seks til syv grader over det som er normalt.

Ikke bare har årets november vært av det milde slaget, den har også vært våtere enn normalt. Bare åtte ganger tidligere har det kommet mer nedbør.

– Det har vært høyere trykk over Mellom-Europa og lavere trykk ved Island enn normalt. En slik trykkfordeling gir milde og våte forhold i Norge, sier klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt.

