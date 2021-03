TIL SAK MOT STATEN: Politibetjent Espen Bø mener han ble utsatt for ulovlig gjengjeldelse etter at han varslet om kritikkverdige forhold i vest politidistrikt. Foto: Hallgeir Vågenes

– Fikk ikke gjøre jobben sin som politi

BERGEN (VG) Politietterforsker Espen Bø mener han ble tvangsflyttet etter at han varslet om kritikkverdige forhold i Vest politidistrikt. Mandag startet rettssaken der han krever oppreisningserstatning for ulovlig gjengjeldelse.

Av Frank Haugsbø

Publisert: Nå nettopp

– Bø anfører at han ikke fikk ikke gjøre jobben sin som politi ved å gripe inn overfor pågående kriminalitet, og anmelde og etterforske konkrete saker. Som en følge av sine ytringer ble han utsatt for negativ behandling og sanksjonering, sa Bøs advokat Birthe Eriksen da saken startet i Bergen tingrett.

I varselet som Bø leverte i november 2017 omtaler han åtte saker fra sin egen portefølje som etterforsker. Sakene dreier seg blant annet om tvangsprostitusjon og grov vold mot kvinner i en sårbar situasjon.

I RETTEN: Advokat Birthe Eriksen har bistått politietterforsker Espen Bø etter at han varslet om kritikkverdige forhold i 2017. I bakgrunnen advokat Rolf Bech Sørensen, som også bistår Bø. Foto: Frank Haugsbø

I flere tilfeller skal politiledere ifølge varsleren ha gitt ordre om at sakene ikke skulle etterforskes. Han hevder også at det ikke ble grepet inn for å stanse pågående kriminalitet der liv og helse kunne være var i fare.

– Dette holder ikke. Selv om personene er utenlandske og ikke påklager eller går til media, skriver han i det 46 sider lange varslingsdokumentet som VG tidligere har omtalt.

les også Politi-varsler til sak mot Staten: «Politiledelsen har brukt mye ressurser på å prøve å knekke meg»

Eriksen påpekte at det er innholdet i varselet som er årsaken til at saken har havnet i retten.

- Det som har vært særlig tungt for Bø er hans lederes manglende vilje til å gripe fatt i de aktuelle sakene han har dratt frem. Det han har opplevd som ignorering og avvisning og etter hvert utstøtelse når han har stilt kritiske spørsmål og etterlyst beslutninger og ansvar, sa Eriksen i sitt innledningsforedrag.

Da advokat Rolf Bech Sørensen, som også bistår Espen Bø, gjennomgikk de åtte sakene i varselet, lukket tingretten dørene. Mens gjennomgangen foregikk måtte journalistene som hadde møtt opp for å dekke saken forlate salen.

les også Politivarsler i Bergen har saksøkt staten etter at han ble omplassert mot sin vilje

Eriksen sa at arbeidsgiveren ved å flytte Bø fra den prestisjefylte EXIT-gruppen til et straffesaksmottak bidro til å flytte fokuset vekk fra det han i utgangspunktet varslet om.

– Arbeidsgiveren har brukt store ressurser på å ettergå Bø som person. Det har også vært totalt fravær av forsøk på konfliktløsning i denne saken, til tross for at Bø har bedt om det og etterlyst det.

SKAL VITNE: Politimester Kaare Songstad skal senere vitne i saken som en av politietterforskerne i politidistriktet har reist mot arbeidsgiveren. Foto: Marit Hommedal

Eriksen advarte mot å tro at det var to likeverdige parter som møttes i retten.

– Maktubalansen mellom partene i denne saken kunne ikke vært mer skjev. Vi vil se at i denne saken er det brukt enorme ressurser for å undergrave Bøs autoritet og troverdighet som fagperson. Disse samme kreftene har bidratt og bidrar fortsatt til å flytte fokuset vekk fra det Bø har varslet om.

les også Spesialenheten: Henla sak etter at politimann slo alarm

Eriksen sa at retten under forhandlingene vil få ekstremt ulike presentasjoner av virkeligheten.

– To helt ulike fremstillinger av hvorfor Bø har blitt behandlet som han er blitt , og hvorfor saken har fått utvikle seg slik den har fått. Bø hevder at han stilte kritiske spørsmål, etterlyste ledelse, beslutninger og han fremmet kritikk. Han varslet og ble møtt med negativ behandling og passivitet, i tillegg til at hans budskap, selve varselet, ble pulverisert.

Tirsdag skal regjeringsadvokat Kari Sigurdsen holde sitt innledningsforedrag.