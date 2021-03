ØNSKET TIL STORTINGET: Frode Berg (til høyre) møtte EOS-utvalget og lederen Svein Grønnern etter at Berg ble benådet og kunne reise hjem fra Russland, høsten 2019. Nå ønsker Stortinget at han får lese den topphemmelige rapporten om sin egen sak. Foto: Helge Mikalsen

Stortinget angriper hemmeligholdet: Vil holde høring med Frode Berg

Frode Berg vil bli innkalt til høring i Stortinget - men først må forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) samtykke i at han får lese rapporten om seg selv fra EOS-utvalget.

Publisert: Nå nettopp

EOS-utvalgets rapport om nordmannen som ble dømt til fengsel i Russland for spionasje til fordel for Norge, er så hemmelig at heller ikke hovedpersonen har fått innsyn i den.

Stortinget har satt en egen komite i arbeid for å behandle rapporten fra EOS-utvalget, som er Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenester.

ÅPENHET ER TEMA: Vi fortsetter å diskutere graderingsnivået på rapporten, sier Dag Terje Andersen som leder Stortingets særskilte komite for EOS-rapporten. Foto: Tore Kristiansen

Ber om at Berg får lese

Etter et møte onsdag med EOS-utvalgsleder Svein Grønnern, i Stortingets eget avlyttingssikre møterom for gradert informasjon, sier komiteleder Dag Terje Andersen (Ap) at komiteen først vil forsøke å legge til rette for en høring med Frode Berg:

– Vi har hatt en grundig gjennomgang av saken som jeg ikke kan si noe om, sier Andersen til VG.

– Vi vil nå be Presidentskapet anmode Forsvarsdepartementet om at Frode Berg får innsyn i dokumentet. Vi ønsker å ha han inn til høring. Når folk skal på høring, så bør de ha hatt mulighet til å lese dokumentet de skal på høring om, sier Andersen.

Avgradering

Hemmeligholdet av hele rapporten blir også et tema for komiteen, bekrefter Andersen, som går langt i å ønske deler av rapporten offentliggjort:

– Vi fortsetter å diskutere graderingsnivået på rapporten, sier komitelederen.

– Vi vil komme tilbake til om vi også eventuelt skal være med og bestemme hvilke deler av den som bør kunne offentliggjøres, sier Andersen.

Angriper hemmelighold

Komiteens medlemmer fra SV og Rødt er helt klare på at de vil kreve offentlighet om innholdet:

– Ja jeg angriper det spørsmålet, og det er tema i komiteen, sier Freddy Andre Øvstegård (SV).

– EØS-utvalget sier jo selv at de ønsket større offentlighet. Stortinget kan nå be om en ny vurdering fra dokumenteier. I siste instans kan Stortinget vedta en egen lov om avgradering, sier han.

– Hvem er dokumenteier?

– Det kan jeg ikke si, svarer Øvstegård.

Bjørnar Moxnes (Rødt) sier at rapporten må avgraderes:

– Vi frykter at regjeringen vil tviholde på graderingen og hale det ut i tid. Det er uakseptabelt. I denne saken er hemmelighold en større trussel mot rikets sikkerhet enn at regjeringen bekrefter eller avkrefter om hvorvidt dette var en hemmelig etterretningsoperasjon i utlandet, sier Moxnes til VG via en rådgiver.

I februar kom EOS-utvalget med en rapport til Stortinget. Rapporten er i sin helhet gradert og dermed unntatt offentlighet -etter pålegg fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Frode Berg sier til VG at han fortsatt ikke kjenner noe av innholdet i EOS-utvalgets rapport om hans sak:

– Jeg håper og tror at jeg får innsyn, i alle fall i deler av den. Så nå går jeg og venter på en innkalling fra Stortinget, sier Berg.