VIL BLI LØSLATT: Etter å ha vært i fengsel i 20 år, ønsker Baneheia-dømte Viggo Kristiansen løslatelse. Han nekter skyld, og fikk nylig saken sin gjenopptatt. Foto: Fridtjof Nygaard

Her er Viggo Kristiansens løslatelsesbegjæring

Baneheia-dømte Viggo Kristiansen vil flytte hjem til Kristiansand hvis han blir løslatt. Advokaten hans mener at gjenåpningen av drapssaken må innebære at Kristiansen blir sluppet fri.

– Jeg har sendt løslatelsesbegjæringen til Borgarting lagmannsrett, sier Arvid Sjødin, Viggo Kristiansens advokat.

Kristiansen soner en forvaringsdom etter drapene i Baneheia. Nylig ble saken hans gjenopptatt. Nå ønsker han å bli løslatt fra Ila fengsel, før det eventuelt blir en ny rettssak. Dersom Kristiansen blir løslatt, vil han flytte hjem til sin familie i Kristiansand, «hvor han vil få god oppfølging», skriver Sjødin i begjæringen.







– Når forventer du at begjæringen blir behandlet av retten?

– Det vet jeg ikke, men jeg håper at de vil behandle begjæringen innen kort tid. Jeg antar at de også vil innhente uttalelser fra statsadvokaten og bistandsadvokaten, sier Sjødin.

Statsadvokaten har ikke mottatt begjæringen ennå.

– Det er dermed for tidlig å si hvilke kommentarer vi eventuelt vil komme med, sier statsadvokat Andreas Schei til VG.

I begjæringen viser Sjødin til tidligere dommer som han mener støtter synet om at Kristiansen må løslates fordi saken hans er gjenopptatt. Andre jurister har derimot et annet syn – og mener at hovedregelen er at man ikke blir løslatt etter en gjenåpning, men etter en eventuell frifinnende dom.

Sjødin peker videre på at det etter Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse, foreligger en reell og begrunnet tvil om hvorvidt dommen mot Kristiansen er korrekt. Han trekker særlig frem hvordan kommisjonen vurderer det mye omtalte DNA-beviset og meddømte Jan Helge Andersens forklaring:

Flertallet i kommisjonen la til grunn at DNA-beviset i 2002, da dommen falt, ble forstått som en sikker bekreftelse på at drapene ble begått av flere gjerningsmenn. I dag må DNA-beviset «anses tilnærmet nøytralt for så vidt gjelder spørsmålet om ugjerningene ble begått av flere gjerningsmenn.»

Flertallet mener også at Jan Helge Andersens forklaring, som går ut på at Viggo Kristiansen var hovedmannen, er blitt tillagt vesentlig vekt for dommen mot Viggo Kristiansen. Forhold som har blitt kjent etter dommen, innebærer at bevisverdien av Andersens forklaring er svekket, mener flertallet.

2000: Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. To dager senere ble de funnet. Her jobber krimteknikere på stedet. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Sjødin peker på det mye omtalte mobiltelefonbeviset, som han mener er et såkalt utelukkelsesbevis. Det var trafikk på Kristiansens mobiltelefon i det tidsrommet de to jentene ble drept. Telefonen koblet seg opp mot basestasjonen Kristiansens hjem, EG_A.

– I 2001 foretok Telenor en undersøkelse om telefonsignal kunne nå EG_A fra åstedet. Det kunne den ikke, skriver Sjødin i begjæringen.

Flertallet i Gjenopptakelseskommisjonen mener at mobilbeviset, da lagmannsretten behandlet saken i 2002, var egnet til å støtte Viggo Kristiansens forklaring om at han var hjemme da drapene fant sted.

Mobilbeviset fikk imidlertid begrenset betydning for retten, og flertallet mener at dette hadde sammenheng med at retten mente det forelå sikre holdepunkter, i form av DNA-bevis, for at det var to gjerningsmenn. Flertallet mener at en svekket betydning av dette DNA-beviset, vil innebære at mobilbevisets betydning øker.

Sjødin skriver at de svakhetene ved domfellelsen som flertallet i Gjenopptakelseskommisjonen påpeker, skaper alvorlig og stor fare for at Viggo Kristiansen fortsetter en uriktig forvaringsstraff.

PÅ KONTORET: Arvid Sjødin er Viggo Kristiansens advokat. Foto: Marie von Krogh

I februar konkluderte Kriminalomsorgen med at de vil holde Kristiansen i forvaring i minst fire år til. «Gjentagelsesfaren vurderes som reell og kvalifisert», og en forlengelse av forvaringen er derfor «nødvendig for å beskytte samfunnet», står det i rapporten.

– Rapporten er basert på at Kristiansen har begått det han er dømt for i 2002. Kriminalomsorgen konkluderte før gjenopptagelsen av saken, og var derfor ikke kjent med nye bevis eller at dommen var gjenåpnet, sier Sjødin.